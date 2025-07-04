Konya\'da Kayıp Kişinin Cesedi Bulundu

Konya'da dağlık alanda ceset bulunmasıyla ilgili karı koca tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Altınekin ilçesinde kayıp olarak aranan Turgut Güneş'in (40), dün boş arazide ölü bulunmasıyla ilgili karı koca R.Ş. (36) ve A.Ş.'nin (42) Güneş'i evlerinde boğarak öldürdüklerini ve cesedini Selçuklu ilçesi Sulutaş Mahallesi'ndeki boş bir araziye gömdüklerini itiraf ettikleri bildirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen R.Ş. ve A.Ş. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Olay

Dedeler Mahallesi'nde yaşayan Turgut Güneş'ten (40) bir haftadır haber alamayan ailesi, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmiş, Güneş'in bulunması için arama çalışması başlatan polis ve jandarma ekipleri, cesedini Selçuklu ilçesi Sulutaş Mahallesi'ndeki boş bir arazide gömülü olarak bulmuştu.