Konya'da takla atan otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti, sürücü yaralandı.
Furkan Sarıalan (26) idaresindeki 14 AAC 232 plakalı otomobil, Konya- Ankara kara yolu Karaömerler Mahallesi yakınlarında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı.
İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri otomobilde bulunan Turgut Sarıalan (75) ve Mustafa Durak'ın (47) hayatını kaybettiğini belirledi.
Yaralanan sürücü Furkan Sarıalan ise sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Konya'da Kaza: 2 Ölü, 1 Yaralı - Son Dakika
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