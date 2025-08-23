Konya'da çekici ile otomobil çarpıştı! 3 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
Konya'da çekici ile otomobil çarpıştı! 3 kişi hayatını kaybetti

Haberin Videosunu İzleyin
Konya'da çekici ile otomobil çarpıştı! 3 kişi hayatını kaybetti
23.08.2025 19:24
Konya\'da çekici ile otomobil çarpıştı! 3 kişi hayatını kaybetti
Haber Videosu

Konya'nın Doğanhisar ilçesinde meydana gelen kazada, çekici ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaşamını yitirdi. Kazanın ardından dereye devrilen çekicide yangın çıktı

Konya'nın Doğanhisar ilçesinde otomobille bir çekicinin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi hayatını kaybetti.

Konya'nın Doğanhisar ilçesinde Ahmet K. idaresindeki çekici, Kuz Mahallesi Yeni Doğanhisar Caddesi Çevre Yolu'nda İsmail A. idaresindeki otomobille çarpıştı.

KAZA SONRASI YANGIN ÇIKTI

Çarpmanın etkisiyle yol kenarındaki dereye devrilen çekicide yangın çıktı. İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü.

3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekipleri, çekici sürücüsü Ahmet K'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Otomobil sürücüsü İsmail A. ile kimliği henüz öğrenilemeyen 1 kişi de götürüldüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Kaynak: AA

Konya'da çekici ile otomobil çarpıştı! 3 kişi hayatını kaybetti

Sizin düşünceleriniz neler ?

15:46
