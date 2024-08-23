Konya'da Kediye Manevra Yapan Araç Yol Kenarındaki Kadına Çarptı - Son Dakika
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Konya'da Kediye Manevra Yapan Araç Yol Kenarındaki Kadına Çarptı

Konya\'da Kediye Manevra Yapan Araç Yol Kenarındaki Kadına Çarptı

KONYA'da önüne çıkan kediye çarpmamak için manevra yapan Yılmaz D.'nin (21) kullandığı hafif ticari araç, yol kenarında oturan Özlem Erdine'ye (39) çarptı. Kazada ağır yaralanan Erdine, hastaneye kaldırıldı.

23.08.2024 17:07
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KONYA'da önüne çıkan kediye çarpmamak için manevra yapan Yılmaz D.'nin (21) kullandığı hafif ticari araç, yol kenarında oturan Özlem Erdine'ye (39) çarptı. Kazada ağır yaralanan Erdine, hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 14.30 sıralarında Meram ilçesi Yorgancı Mahallesi Dutlu Caddesi'nde meydana geldi. Yılmaz D., 42 SD 276 plakalı hafif ticari aracıyla seyir halindeyken önüne çıkan kediye çarpmamak için manevra yaptı. Kontrolden çıkan hafif ticari araç, yol kenarındaki çöp konteynerinin yanında oturan Özlem Erdine'ye çarptı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan Erdine, ambulansla Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Erdine'nin hayati tehlikesinin olduğu öğrenilirken, Yılmaz D. gözaltına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

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