Güncel

Konya'da kolonyacılarda Kurban Bayramı mesaisi

KONYA - Kurban Bayramına az bir zaman kala Konya'da vatandaşlar, bayramda gelecek olan misafirleri için kolonya alma telaşı içine girdi.

Bir bayram klasiği haline gelen kolonya ikramı her bayram sürüyor. Kurban Bayramına az bir zaman kala vatandaşlar kolonya alma telaşı içine girdi. Bazı vatandaşlar kolonyayı marketlerden alırken, bazıları kolonya satan yerlerden doldurmayı tercih ediyor. Konya'ya özgü Meram Çiçeği kolonyasına rağbet olsa da vatandaşlar tütün kolonyasını da tercih ediyor.

"Kolonyaya biraz daha fazla rağbet var"

Konya'da 3 nesildir kolonya sektöründe hizmet verdiklerini belirten Tevfik Tezcan, kolonya alırken vatandaşlara tavsiyelerde bulundu. Tezcan, "Bayram dolayısıyla kolonyaya biraz daha fazla rağbet var. Vatandaşlarımıza bayram için kolonya alırken seyyar satıcılardan almamalarını öneriyoruz. Merdiven altı yerler değil de daha bilinen yerlerden, bir sorunda muhatap bulabilecekleri yerden kolonya almalarını öneriyoruz. Vatandaşlar sabit merkezli yerden aldıkları zaman bir sıkıntı olmaz. Buralarda denetimler zaten üst düzeyde" dedi.

Konyalı vatandaşların Meram Çiçeği kolonyasına ilgisinin olduğunu ifade eden Tezcan, "Konyalı vatandaşlarımız en çok Meram Çiçeği kolonyasına rağbet gösteriyor. Meram Çiçeği Konya'mızda ünlüdür. Onun haricinde gelen vatandaşlarımız 40'a yakın kolonya ile birlikte tavsiyelerde bulunuyoruz" şeklinde konuştu.

Bazı vatandaşlar ise genellikle tütün kolonyası tercih ettiklerini ifade etti.