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Ereğli'de Mantar Zehirlenmesi: Anne ve Kızı Hastaneye Kaldırıldı - Son Dakika
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Ereğli'de Mantar Zehirlenmesi: Anne ve Kızı Hastaneye Kaldırıldı

Konya'nın Ereğli ilçesinde Ferhan Çalışkan ve kızı Buğlem Erdur, yedikleri mantardan zehirlenerek hastaneye kaldırıldı. İhbar üzerine ambulansla Ereğli Devlet Hastanesi'ne götürülen anne ve kızının durumu, yedikleri mantardan zehirlendikleri tespit edildi. İlk tedavilerinin ardından Konya Şehir Hastanesi'ne sevk edildiler.

Ereğli\'de Mantar Zehirlenmesi: Anne ve Kızı Hastaneye Kaldırıldı
20.12.2023 - 11:25,  Güncelleme: 11:26
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KONYA'nın Ereğli ilçesinde, Ferhan Çalışkan (43) ve kızı Buğlem Erdur (10) yedikleri mantardan zehirlenip hastaneye kaldırıldı.

Olay, dün akşam saatlerinde meydana geldi. Ferhan Çalışkan ve kızı Buğlem Erdur, akşam yemeğinde mantar yedi. Bir süre sonra anne ve kızında, mide bulantısı ve baş dönmesi şikayetleri başladı. İhbarla adrese çağrılan ambulansla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan anne ve kızının, yedikleri mantardan zehirlendikleri belirlendi. Anne ve kızı ilk tedavilerinin ardından Konya Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Kaynak: DHA
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