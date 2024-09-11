Eski Sevgili Tarafından Bıçaklanan Kadın Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Eski Sevgili Tarafından Bıçaklanan Kadın Hayatını Kaybetti

Eski Sevgili Tarafından Bıçaklanan Kadın Hayatını Kaybetti

KONYA'da, çalıştığı masaj salonunda bıçaklanmış cansız bedeni bulunan 4 çocuk annesi Elif Ceren Arslan'ın (30), kavgalı olduğu ve uzaklaştırma kararı bulunan eski sevgilisi Emrah Demirkıran tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı. Emniyette suçunu itiraf eden Demirkıran adliyeye sevk edildi.

11.09.2024 14:41
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KONYA'da, çalıştığı masaj salonunda bıçaklanmış cansız bedeni bulunan 4 çocuk annesi Elif Ceren Arslan'ın (30), kavgalı olduğu ve uzaklaştırma kararı bulunan eski sevgilisi Emrah Demirkıran tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı. Emniyette suçunu itiraf eden Demirkıran adliyeye sevk edildi.

Olay, dün saat 13.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Parsana Mahallesi Ahmet Yesevi Caddesi'nde bulunan bir masaj salonunda meydana geldi. Masaj salonu sahibi Vedat D., iş yerine geldiğinde anahtarın kapının üstünde olduğunu fark etti. İçeriye giren Vedat D., çalışanı olan 4 çocuk annesi Elif Ceren Arslan'ı kanlar içerisinde yerde buldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Elif Ceren Arslan'ın göğüs bölgesinden defalarca bıçaklanarak öldürüldüğünü belirledi. Arslan'ın cesedi, otopsi için Konya Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

ŞİDDET GÖRDÜĞÜ İÇİN UZAKLAŞTIRMA KARARI ALMIŞ

Olayla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Arslan'ın birkaç gündür masaj salonunda kaldığını, kendisini darp eden eski sevgilisi Emrah Demirkıran için uzaklaştırma kararı aldırdığı belirlendi. Şüphe üzerine gözaltına alınan Demirkıran, cinayeti itiraf etti. Emniyette işlemleri tamamlanan Emrah Demirkıran, adliyeye sevk edildi.

Bu arada Elif Ceren Arslan'dan geriye sosyal medyasında paylaştığı videolar kaldı.

Kaynak: DHA

Ceren Arslan, Cinayet, 3-sayfa, Güncel, Emrah, Çocuk, Konya, Son Dakika

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