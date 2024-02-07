Konya\'da Medeniyet Okulu Projesi ile Öğrencilere Gezi Fırsatı

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Konya Büyükşehir Belediyesi ile İl Milli Eğitim Müdürlüğünün 7. sınıf öğrencilerine yönelik ortaklaşa yürüttüğü "Medeniyet Okulu Projesi" kapsamında, bilim, tarih ve kültür gezileri düzenleniyor.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, ilçelerden şehir merkezine öğretmenleriyle getirilen öğrenciler, bir gün boyunca kentin tarihi ve turistik mekanlarını ziyaret etme fırsatı buluyor.

Öğrenciler, gezi kapsamında Konya Bilim Merkezi, Büyükşehir Taş Bina, Alaaddin Cami ve Sultanlar Türbesi, Kelebekler Vadisi, Mevlana Türbesi, Konya Panorama Müzesi ve Büyükşehir Stadyumu gibi mekanları ziyaret ederek, yaşadıkları kenti yakından tanıyor.

Haftada 2 gün planlanan gezilerden, şu ana kadar 4 bin 675 öğrenci faydalandı.

Program sonuna kadar ilçelerdeki 13 bin öğrencinin gezilere katılması hedefleniyor.