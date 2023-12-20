 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Konya'da Mesleki ve Teknik Eğitim Yoluyla Sosyal ve Ekonomik Uyum Projesi kapsamında sektörel iş birliği toplantısı gerçekleştirildi - Son Dakika
Üye Girişi

Konya'da Mesleki ve Teknik Eğitim Yoluyla Sosyal ve Ekonomik Uyum Projesi kapsamında sektörel iş birliği toplantısı gerçekleştirildi

Avrupa Birliği tarafından desteklenen proje kapsamında düzenlenen sektörel iş birliği toplantısı, Konya'da gerçekleştirildi. Toplantıda, mesleki eğitimde sektörel işbirliğinin önemi vurgulandı ve iş dünyası ile iletişim kurulması amaçlandı. Milli Eğitim Bakanlığı yetkilileri ve iş dünyası temsilcileri toplantıya katıldı.

Konya\'da Mesleki ve Teknik Eğitim Yoluyla Sosyal ve Ekonomik Uyum Projesi kapsamında sektörel iş birliği toplantısı gerçekleştirildi
20.12.2023 - 12:09,  Güncelleme: 12:56
Abone Ol

Konya'da "Mesleki ve Teknik Eğitim Yoluyla Sosyal ve Ekonomik Uyum Projesi (SEUP)" kapsamında sektörel iş birliği toplantısı gerçekleştirildi.

Avrupa Birliği tarafından finansal olarak desteklenen, gençlere kaliteli, erişilebilir mesleki ve teknik eğitim sağlanmak, eğitim ortamlarını iyileştirilmek, eğitimde devamı artıracak destek verilmesi için hayata geçirilen projenin sektörel iş birliği toplantısı, Selçuklu Mehmet Tuza Pakpen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde yapıldı.

Milli Eğim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürü Ali Karagöz, toplantının mesleki eğitimde sektörel işbirliğini güçlendirmek, mesleki eğitimin kalitesini artırmak, öğrencileri daha iyi yetiştirmek ve iş dünyası ile etkin bir iletişim kurulması amacıyla düzenlediğini söyledi.

Mesleki eğitimle sektörel işbirliğinin amacının, öğrencileri iş dünyasına daha iyi hazırlanmak olduğunu ifade eden Karagöz, şunları kadyetti:

"İşgücü piyasasında talep edilen becerilerin sürekli değişmesi nedeniyle mesleki eğitim kurumları ile sektör temsilcileri arasındaki işbirliği büyük bir önem taşıyor. Sektörel işbirliği, öğrencilerimizin güncel ve pratik bilgilerle donatılmasını sağlayarak iş dünyasına daha iyi hazırlanmalarına yardımcı olur. Aynı zamanda işletmelerin ihtiyaçlarına daha iyi cevap veren bir eğitim modeli oluşturmamızı sağlar. Bugün burada, bu işbirliğini daha da güçlendirmek ve kalıcı, etkili bir köprü kurmak için bir araya geldik. Bu toplantıda, iş dünyasının taleplerini ve beklentilerini anlamak, mesleki eğitim programlarımızı bu ihtiyaçlara uygun hale getirmek ve öğrencilerimizi başarılı bir şekilde iş dünyasına entegre etmek için neler yapabileceğimizi tartışacağız. Sektör temsilcilerinin görüşleri, deneyimleri ve beklentileri, bu süreçte kilit rol oynayacak."

Konya İl Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit de meslek liselerinde okuyan öğrencilerin, mezun oldukları andan itibaren her birinin aranan eleman olduklarını belirtti.

Milli Eğitim Bakanlığının son yıllarda mesleki eğitime verdiği önemin meyvelerine, Konya'da en iyi şekilde şahitlik ettiklerini anlatan Yiğit, "Konya'daki birçok meslek lisemiz, sektör temsilcileri ile olan protokollerimiz neticesinde üretimde çok büyük yollar kat etmiş, adeta bir fabrika gibi üretime geçmişlerdir. Karatay Borsa İstanbul Kılıçarslan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Mehmet Tuza Pakpen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Huğlu Savunma Sanayi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi sektörle iş birliği içerisinde çok önemli üretimler yapan ve gelir sağlayan okullarımıza sadece birkaç örnektir." diye konuştu.

Toplantıya, Karagöz ve Yiğit'in yanı sıra MÜSİAD Konya Şubesi Başkanı Mehmet Hilmi Kağnıcı, Konya Ticaret İl Müdürü Mustafa Çağlayan, Sanayi Odası İşverenler Temsilcisi Bahattin Düzgün, Ayakkabıcılar Odası Başkanı Muhammed Acar, iş dünyası temsilcileri ve meslek eğitim öğretmemeleri katıldı.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Anadolu Lisesi, Avrupa Birliği, Pakpen, Konya, Avrupa Birliği, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Konya'da Mesleki ve Teknik Eğitim Yoluyla Sosyal ve Ekonomik Uyum Projesi kapsamında sektörel iş birliği toplantısı gerçekleştirildi - Son Dakika


13:07
Cezaevindeki Dilan Polat, ailesine mektup gönderdi: İyi değilim, boğuluyorum Cezaevindeki Dilan Polat, ailesine mektup gönderdi: İyi değilim, boğuluyorum
12:30
İYİ Parti'den öğretmen atamalarında mülakatın kaldırılmasına yönelik kanun teklifi İYİ Parti'den öğretmen atamalarında mülakatın kaldırılmasına yönelik kanun teklifi
12:06
Haberler.com, Gelin Damat Dergisi Ödül Töreni'nde Yılın Haber Sitesi seçildi Haberler.com, Gelin Damat Dergisi Ödül Töreni'nde Yılın Haber Sitesi seçildi
11:58
MSB'den Tuzla Piyade Okulu'ndaki Atatürk rozeti tartışmasına ilişkin açıklama: Olaya sebebiyet veren personel görevden uzaklaştırıldı MSB'den Tuzla Piyade Okulu'ndaki Atatürk rozeti tartışmasına ilişkin açıklama: Olaya sebebiyet veren personel görevden uzaklaştırıldı
11:57
''Saldırının azmettiricisi Emre'' diyen Halil Umut Meler'i zora sokacak görüntüler! ''Saldırının azmettiricisi Emre'' diyen Halil Umut Meler'i zora sokacak görüntüler!
11:56
Bakan Osman Aşkın Bak, 1.5 saatlik konuşmayı yarım saate böyle sığırdı Bakan Osman Aşkın Bak, 1.5 saatlik konuşmayı yarım saate böyle sığırdı
11:53
İsrail'in esir takası talebi sonrası görüşmeler yeniden başlıyor! Hamas lideri Heniyye Mısır'da İsrail'in esir takası talebi sonrası görüşmeler yeniden başlıyor! Hamas lideri Heniyye Mısır'da
11:27
Hollanda bu kavgayı konuşuyor! Aldatılan Türk kadın, hem kocasını hem sevgilisini dövdü Hollanda bu kavgayı konuşuyor! Aldatılan Türk kadın, hem kocasını hem sevgilisini dövdü

Son Dakika
13:07 Cezaevindeki Dilan Polat, ailesine mektup gönderdi: İyi değilim, boğuluyorum
12:30 İYİ Parti'den öğretmen atamalarında mülakatın kaldırılmasına yönelik kanun teklifi
12:06 Haberler.com, Gelin Damat Dergisi Ödül Töreni'nde Yılın Haber Sitesi seçildi
11:58 MSB'den Tuzla Piyade Okulu'ndaki Atatürk rozeti tartışmasına ilişkin açıklama: Olaya sebebiyet veren personel görevden uzaklaştırıldı
11:57 ''Saldırının azmettiricisi Emre'' diyen Halil Umut Meler'i zora sokacak görüntüler!
11:56 Bakan Osman Aşkın Bak, 1.5 saatlik konuşmayı yarım saate böyle sığırdı
11:53 İsrail'in esir takası talebi sonrası görüşmeler yeniden başlıyor! Hamas lideri Heniyye Mısır'da
11:27 Hollanda bu kavgayı konuşuyor! Aldatılan Türk kadın, hem kocasını hem sevgilisini dövdü
11:23 Memur ve emekli aylıklarında yüzde 50'lik artış bekleniyor! İşte zamlı maaşlar
11:20 Yoğun bakıma kaldırıldığı konuşulan Yıldız Tilbe'den yalanlama geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.12.2023 13:35:50. #1.11#
SON DAKİKA: Konya'da Mesleki ve Teknik Eğitim Yoluyla Sosyal ve Ekonomik Uyum Projesi kapsamında sektörel iş birliği toplantısı gerçekleştirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement