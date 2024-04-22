Konya'da minibüs ile tarım aracının karıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Konya'da minibüs ile tarım aracının karıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti

Konya\'da minibüs ile tarım aracının karıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti

Konya'nın Beyşehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında minibüs ile tarım aracı çarpıştı. Kazada tarım aracından savrulan sürücü olay yerinde hayatını kaybetti. Cansız bedeni morga kaldırıldı.

22.04.2024 19:08
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Konya'nın Beyşehir ilçesinde, minibüsle tarım aracının karıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre kaza, Beyşehir-Konya kara yolunun 30. kilometresinde Yunuslar kavşağında meydana geldi.

A.A. idaresindeki 77 AAV 077 plakalı minibüs Beyşehir yönüne seyir halinde iken 73 yaşındaki A.D'nin kullandığı tarım aracıyla kavşak yakınında çarpıştı.

Kazada yol kenarına devrilerek yan yatan tarım aracından savrulan A.D. olay yerinde yaşamını yitirdi.

A.D'nin cansız bedeni Beyşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA

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