Konya'da Miting Öncesi Havaya Ateş Açıldı

(KONYA) - Konya Valiliği, CHP'nin 3 Mayıs'ta Konya'da gerçekleştireceği miting öncesi tanıtım yapan sesli yayın aracının geçişi sırasında havaya ateş açan iki şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.

CHP'nin 3 Mayıs Cumartesi günü Konya'da düzenleyeceği miting öncesi duyuru çalışması yapan İl Başkan Yardımcısı ve Merkez İlçe Başkan Yardımcısının da bulunduğu sesli yayın aracının geçişi sırasında havaya ateş açıldı. Emniyet ekiplerinin hızlı müdahalesiyle şüpheliler kısa sürede yakalandı.

Olaya ilişkin Valilik tarafından yapılan yazılı açıklamada şunlar aktarıldı:

"01.05.2025 günü saat 16: 00 sıralarında Cumhuriyet Halk Partisi Sesli yayın aracı 03.05.2025 günü gerçekleşecek Konya mitingi için tanıtım yaptığı sırada, Çaybaşı Mahallesi'nde bulunan sanayii içerisinde bir iş yerinin önünde seyir halinde iken M. K. ve B.D. isimli şahısların Kurusıkı diye tabir edilen silahla havaya ateş ettiği öğrenilmiş;

Ekiplerimizce yapılan çalışmalar sonucu şüpheli şahıslar kuru sıkı tabanca ile birlikte kısa süre içerisinde yakalanmıştır.

Şüpheli M. K.'nın emniyette verdiği ifadesinde kendisinin CHP ye sempati duyduğunu, ayrıca aracın 70 plakalı olması nedeniyle hemşehrisi olduğu, tanıtım aracını görünce sevinçten havaya ateş ettiğini beyan etmiş olay yerinde iki adet boş kurusıkı kovanı bulunarak incelenmek üzere muhafaza altına alınmıştır.

Şüpheli şahısların, işyerinde evlerinde ve araçlarında arama yapılmış suç ve suç unsuruna rastlanılmamıştır. Şahıslar 02.05.2025 günü Çumra Cumhuriyet Başsavcılığında mevcutlu olarak hazır edilmek üzere gözaltına alınmıştır."