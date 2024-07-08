Konya'da öğretmenler, yaz tatilinde sıraları onararak yeni eğitim dönemine hazırlandı

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Konya'nın Beyşehir ilçesindeki TOKİ Ortaokulu'ndaki öğretmenler, yaz tatilinde ders verdikleri sınıflardaki eskiyen sıraları onararak yeni eğitim dönemine hazırladı.

Avşar Mahallesi'ndeki TOKİ Ortaokulu'nda görev yapan öğretmenler, devletin başlattığı tasarruf tedbirlerine de katkı sağlamak amacıyla okul bahçesine kurdukları atölyede tüm eskiyen masa ve sıralar yeniledi.

Çalışmaya okulda görev yapan idareci ve hizmetliler de destek verirken, Okul Müdürü Ömer Candan, "Masa ve sıralar yepyeni hale geldi. Emeği geçen tüm öğretmenimize, idarecilerimize ve hizmetlilerimize teşekkür ediyorum." dedi.