Konya\'da otizmli Alper Akgül, yüzmede 8 branşta Türkiye şampiyonu oldu

Konya'da su korkusunu yenmek için küçük yaşta yüzmeye başlayan 17 yaşındaki otizmli Alper Akgül, temmuz ayında düzenlenen Türkiye Şampiyonası'nda katıldığı 8 branşın tamamında Türkiye şampiyonu oldu.

Milli sporcu barajını da geçen Alper, Avrupa ve dünya şampiyonalarında Türk bayrağını dalgalandırmak için kulaç atıyor.

SOBE Otizm Spor Oyunlarında yüzme branşında 8 dalda Türkiye şampiyonu olarak organizasyonun en başarılı sporcularından biri olan Alper, yüzme sporuna, su korkusunu yenmesini isteyen ailesinin yönlendirmesiyle 11 yaşında başladı.

Gösterdiği performansla yüzme antrenörlerinin dikkatini çeken Alper Akgül, profesyonel olarak yüzmeye ve düzenli antrenmanlara başladı.

6 yılda farklı yüzme tekniklerine hakim hale gelen genç sporcu, SOBE Otizm Spor Oyunları'nda 100 metre kelebek yarışını 1.10'luk dereceyle tamamlayarak milli takım barajını geçti.

"Alper'in lisanslama süresinin hızlanmasıyla ilgili çalışmalarımız devam ediyor"

Alper Akgül'ün antrenörü Gül Ay, AA muhabirine, bu başarının ardından çalışmaları hızlandırdıklarını ve milli takım forması giymeye hazırlandıklarını söyledi.

Alper'in otizmi yüzerek aştığını aktaran Ay, "Başlangıçta hedeflerimiz vardı. Bugün geldiğimiz noktada Alper hedeflerin ötesine taşıdı bu olayı. Milli takım hedeflerimizden bir tanesi barajı geçmekti ve biz bunu geçtik. Alper'in lisanslama süresinin hızlanmasıyla ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Önce Avrupa, sonra dünya görmek istiyoruz. Bu anlamda otizmde 17 yaşındaki bir sporcudan bahsediyoruz. Daha öncesi tabii ki de var. 5-6 yıldır yüzüyor ama 2 senedir performansı çok yüksek." ifadelerini kullandı.

Alper'in büyük hayalleri olduğunu dile getiren Ay, haftada 6 gün çift antrenman yapttıklarını, bazen bunun dahi yeterli olmadığını her gün daha fazlası için çabaladıklarını bildirdi.

"Alper'in hedefi ülkemizi Avrupa ve dünyada temsil etmek"

Alper'in annesi Ayşe Akgül de oğluyla gurur duyduğunu söyledi.

Oğlunun yüzmeye başladığında bu günleri hayal dahi edemediklerini ifade eden Akgül, "Alper beklenmedik şekilde bir atak yaptı. En büyük emek Alper'in, ona teşekkür ediyorum. Kendisi çok özverili bir şekilde çalıştı. Ben artık hedeflerine ulaştı diye bakıyorum. Çünkü milli takım barajını aldık. En kısa zamanda federasyonumuzdan davet bekliyoruz. Lisansının hemen çıkartılmasını bekliyoruz. Çünkü Alper'in hedefi ülkemizi Avrupa ve dünyada temsil etmek." diye konuştu.

Anne Akgül, oğullarının yanında olmaya devam edeceklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Şu an geldiğimiz noktaya inanamıyorum. 'Su korkusunu yensin' diye başladığımız yüzme sporunda temmuz ayında düzenlenen Türkiye şampiyonasında 8 stilde Türkiye birincisi oldu. Oğlumla çok gurur duyuyorum. Başarılarının devamını diliyorum. Ülkemizi inşallah en iyi şekilde temsil edeceğine, İstiklal Marşı'mızı okutacağına inanıyorum."

Alper Akgül ise çok çalıştığını ve bu başarıyı beklediğini anlatarak, "Çok mutluyum, gururluyum. Hedefim kulübümü, şehrimi, ülkemi Avrupa ve dünyaya gururla temsil etmek." ifadesini kullandı.