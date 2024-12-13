Konya\'da Otomobil Kazasında Hayatını Kaybedenler Uğurlandı

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KONYA'da otomobilin takla attığı kazada hayatını kaybeden 3 kişi, son yolculuğuna uğurlandı.

Kaza, dün saat 15.30 sıralarında Konya- Ankara kara yolunun 40'ıncı kilometresinde meydana geldi. Fahrettin Yavuz yönetimindeki 34 TC 1138 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, takla attı. İhbarla bölgeye polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptığı kontrolde, sürücü Fahrettin Yavuz ve yanındaki Ekrem Taşkıran ile Müslüm Uzundere'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Ölenlerden Ekrem Taşkıran'ın, akaryakıt istasyonu sahibi olduğu Fahrettin Yavuz ve Müslüm Uzundere'nin de çalışanı olduğu öğrenildi. Taşkıran ve Uzundere'nin cenazesi, Ereğli ilçesi Aziziye Mahallesi'nde; Yavuz'un cenazesi de ilçe merkezindeki mezarlıkta defnedildi.