Konya\'da Otomobil-Traktör Çarpışması: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

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Konya'nın Beyşehir ilçesinde otomobille çarpışan traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.

M.S'nin kullandığı 35 AHF 206 plakalı otomobil, Beyşehir- Seydişehir kara yolunda aynı yönde seyreden Mesut Çakır (51) yönetimindeki 42 BCH 89 plakalı traktörle çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle yan yatan traktörün altında kalarak ağır yaralanan sürücü Çakır, itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarıldı.

112 Acil Sağlık ekiplerince Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan iki yaralı sürücüden Çakır, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.