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Konya'da Pazarcılar Arasında Çıkan Kavgada 8 Sanık Hakkında Hapis Cezası Talep Edildi - Son Dakika
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Konya'da Pazarcılar Arasında Çıkan Kavgada 8 Sanık Hakkında Hapis Cezası Talep Edildi

Konya'da yaşanan pazarcılar arasındaki kavgada 1 kişi hayatını kaybetmiş, 4 kişi yaralanmıştı. Kavgaya karışan 8 sanık hakkında hapis cezası talep edildi. İddia makamı, bazı sanıkların 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapisle cezalandırılmalarını, diğer sanıkların ise 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan hapisle cezalandırılmalarını istedi. Mahkeme heyeti, tutuklu sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Konya\'da Pazarcılar Arasında Çıkan Kavgada 8 Sanık Hakkında Hapis Cezası Talep Edildi
16.01.2024 - 17:05,
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Konya'da pazarcılar arasında çıkan ve 1 kişinin öldüğü, 4 kişinin yaralandığı kavgaya ilişkin 8 sanık hakkında hapis cezası talep edildi.

Konya 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Muhammet B. ile tutuksuz yargılanan Şevket M, Hüseyin B, Alişan B, Yaşar B, Ahmet A. ve taraf avukatları katıldı.

İddia makamının mütalaasını açıkladığı duruşmada, sanıklar Alişan B, Hüseyin B, Yaşar B. ve Muhammet B'nin maktul İsmail Kurul'a yönelik "kasten öldürme" suçundan müebbet hapisle, Ahmet A, Şevket M, Rahmi Ö. ve Gökhan N'nin yaralanmasına yönelik "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 9 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edildi.

Kavganın diğer tarafı olan sanıklar Gökhan N, Ahmet A, Rahmi Ö. ve Şevket M'nin de sanıklar Hüseyin B. ve Yaşar B'ye yönelik eylemleri nedeniyle ikişer kez 6 aydan 1 yıl 6 aya kadar, Muhammet B'ye yönelik eylemleri nedeniyle 9 aydan 2 yıl 3 aya kadar hapisle cezalandırılmaları istendi.

Mahkeme heyeti, Muhammet B'nin tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.

Selçuklu ilçesi Bosna Hersek Mahallesi'ndeki kapalı pazar yerinde 18 Ocak 2021'de, pazarcı esnafı arasında bıçaklı ve sopalı kavga çıkmış, yaralanan 5 kişiden İsmail Kurul (19) hastanede hayatını kaybetmişti.

Kavgaya karıştığı tespit edilen 8 sanık hakkında dava açılmıştı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Konya'da Pazarcılar Arasında Çıkan Kavgada 8 Sanık Hakkında Hapis Cezası Talep Edildi - Son Dakika
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