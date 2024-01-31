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Konya'da polis takibi sonucu kaçmaya çalışan 3 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Konya'da polis takibi sonucu kaçmaya çalışan 3 şüpheli yakalandı

Konya\'da polis takibi sonucu kaçmaya çalışan 3 şüpheli yakalandı

Konya'nın Karatay ilçesinde polis tarafından 'dur' ihtarına uymayarak kaçmaya çalışan 3 şüpheli, takip sonucu yakalandı. Şüpheliler, otomobillerini terk ederek otostop çekmeye başladı ancak polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalandılar.

31.01.2024 17:30
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KONYA'da 'Dur' ihtarına uymayıp, takip sırasında otomobili terk ederek otostop çektikleri araçla kaçmaya çalışan 3 şüpheli, polis tarafından yakalandı.

Olay, saat 11.00 sıralarında Karatay ilçesi Okyar Caddesi'nde meydana geldi. Polis, şüphe üzerine içinde 3 kişinin bulunduğu 45 AEH 392 plakalı otomobile 'dur' ihtarında bulundu. Ancak sürü yoluna devam etti, bölgeye yönlendiren takviye ekiplerle birlikte polis de peşlerine düştü. Takip sırasında yaklaşık 1 saat sonra şüpheliler, araçlarını organize sanayi bölgesi Evrenköy Caddesi'nde terk etti. Ardından otostop çeken şüpheliler, durdurdukları aracın sürücüsüne, kendilerinin yabancı uyruklu olduklarını ve çalıştıkları fabrikaya gideceklerini söyledi. Yaklaşık 2 kilometre sonra araçtan inen 3 şüpheliden O.U.A. ile kimliği henüz belirlenemeyen birini yakaladı. Diğer şüpheli İ.E. ise boş araziden geçip girdiği fabrika bahçesinde yakalandı.

Şüpheliler gözaltına alınırken, terk ettikleri araç da, incelenmek üzere Emniyet Müdürlüğü'nün bahçesine çekildi.

Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: Konya'da polis takibi sonucu kaçmaya çalışan 3 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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