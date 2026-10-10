Konya'da sosyal medyadaki üç kediye eziyet paylaşımları sonrası 1 şüpheli yakalandı

Konya'da sosyal medyadaki üç kediye eziyet paylaşımları sonrası 1 şüpheli yakalandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Konya'da üç kedinin eziyet çektirilerek öldürülmesine ilişkin sosyal medya paylaşımları üzerine İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri inceleme yaptı. Olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen 1 şüpheli yakalanırken, şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
Konya'da kedilere eziyet ettiği belirlenen kişi yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyada üç kedinin eziyet çektirilerek öldürülmesiyle ilgili paylaşımlar üzerine çalışma yaptı.
Olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen 1 şüpheli yakalandı.
Şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
Kaynak: AA
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