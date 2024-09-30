Konya'nın Akşehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Akşehir'den Afyonkarahisar'a doğru seyir halindeki Mehmet D. idaresindeki 07 CMJ 12 plakalı otomobil Yeniköy Mahallesi yakınlarında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonrası orta refüje çarparak takla attı.
Kazada araç sürücüsü Mehmet D. (30) ve yolcu olarak bulunan Perihan D. (24) yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar ambulansla Akşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Konya'da Takla Atan Araçta 2 Yaralı - Son Dakika
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