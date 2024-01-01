Konya\'da tanker, yola çıkan eşeklere çarptı

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KONYA'nın Kulu ilçesinde bir tankerin, aniden yola çıkan 2 eşeğe çarpma anı güvenlik kamera kayıtlarına yansıdı. Kaza, 30 Aralık Cumartesi günü Konya- Ankara kara yolunda meydana geldi. A.B. yönetimindeki 42 PP 683 plakalı tanker, aniden yola çıkan 2 eşeğe çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yere yığılan eşeklerden 1'i öldü, diğeri ise yaralandı. Yerden kalkan yaralı eşek, kaza yerinden uzaklaşıp gözden kayboldu. Kaza anı da güvenlik kamera kayıtlarına yansıdı.
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