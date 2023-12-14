Konya\'da TIR kazası: 5 kişi yaralandı

KONYA'da kırmızı ışıkta bekleyen 2 araca çarpan mermer yüklü TIR, sürücüsünün kontrolünden çıkıp devrildi. Yola savrulan dorsesindeki mermer blokları karşı şeritte bekleyen 1'i kamyonet, 5'i otomobil, 6 araca zarar verdi. Kazada 5 kişi yaralandı.

Kaza, saat 19.30 sıralarında merkez Karatay ilçesi Konya- Adana Çevre yolunda meydana geldi. Sürücüsünün ismi belirlenemeyen 42 ALL 883 plakalı mermer yüklü TIR, kırmızı ışıkta bekleyen 2 araca çarptıktan sonra kavşakta devrildi. Yola savrulan dorsesindeki mermer blokları karşı şeritte bekleyen 1'i kamyonet, 5'i otomobil, 6 araca zarar verdi. Kazada TIR şoförü ile mermer blokların zarar verdiği araçlardaki 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Konya Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

?