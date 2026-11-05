Konya'da TKDK, IPARD III 10. çağrıda 18 süt nakil aracını hak sahiplerine teslim etti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Konya'da TKDK, IPARD III 10. çağrıda 18 süt nakil aracını hak sahiplerine teslim etti

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Konya\'da TKDK, IPARD III 10. çağrıda 18 süt nakil aracını hak sahiplerine teslim etti
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

TKDK'nın IPARD III Programı 10. Çağrı Dönemi'nde hibe ettiği 18 süt nakil aracı Konya'da düzenlenen törenle hak sahiplerine teslim edildi. Araçların kooperatiflere ve süt toplama sektörüne güç katacağı, soğuk zincirin korunmasıyla kalitenin artacağı belirtildi.

Konya'da Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumunca (TKDK) yürütülen IPARD III Programı 10. Çağrı Dönemi'nde hibe edilen 18 süt nakil aracı hak sahiplerine teslim edildi.

TKDK Başkanı Ahmet Abdullah Antalyalı, TKDK Konya İl Koordinatörlüğü'nde düzenlenen törende, Konya'nın bitkisel ve hayvansal üretim potansiyelinin yüksek olması, tarım teknolojileri ve tarım endüstrisinde öncü duruşu ve girişimcilik ekosisteminin güçlü olması dolayısıyla TKDK desteklerinden en fazla yararlanan iller arasında üçüncü sırada yer aldığını söyledi.

Kooperatiflere ve süt toplama sektörüne güç katacak yeni süt toplama araçlarının teslim edildiğini anlatan Antalyalı, "Tarım ve gıda sektörümüzün üretim kapasitesi özellikle çok önemli. Ekonomimizde de çok önemli bir yere sahip. Ülkemiz 82 milyar dolarlık bir tarımsal gayri safi hasılaya sahip. Bu, Avrupa'da bizi birinci konuma getiriyor, dünyada da 7. sıradayız. Ciddi bir ihracatımız var. Geçen sene tarım, gıda ve içecek sektöründe 27,7 milyar dolarlık ihracat ve 22 milyar dolarlık ithalat gerçekleşti. Yaklaşık 5 milyar dolarlık bir dış ticaret fazlası var sektörümüzde." diye konuştu.

Türkiye'de 2025 itibarıyla yaklaşık 17,7 milyon büyükbaş, 58 milyon da küçükbaş hayvan olduğuna değinen Antalyalı, yaklaşık 21 milyon ton çiğ süt üretimi yapıldığını ifade etti.

Antalyalı, üretimin katma değerli ürünlere dönüştürülmesi gerektiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Peynirin yan ürünü peynir altı suyu üretiyoruz. Protein konsantreleri ve izolatlarına çeviriyoruz. Hayvansal üretimde örneğin kollajen ve jelatin gibi çok değerli, kıymetli ürünler üretilmekte ve bu da bizim ekonomimiz açısından çok önemli. Pazar araştırmalarına göre 2025'te peynir altı suyu, protein pazarı dünyada yaklaşık 9,7 milyar dolar, jelatin, kollajen 11,4 milyar dolar. İnşallah bu yapacağımız yatırımları daha çok artırırsak, daha çok katma değerli üretime dönüştürebilirsek, değerli çiftçi kardeşlerimiz inşallah bundan çok daha fazla gelir elde edecek."

Süt toplama araçlarının kalite açısından önemli olduğuna dikkati çeken Antalyalı, kalitenin artmasıyla soğuk zincirin kırılmaması dolayısıyla sanayicinin ürünü daha fazla tercih edeceğini ve çiftçinin de ürünü için bir pazarlama kanalı bulacağını anlattı.

Konuşmaların ardından İçeri Çumra Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Sayın Seyit Dağ, Erler Mahallesi Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Ömer Karaer, Ağabeyli Mahallesi Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Hüseyin Ölmez ve bir kadın girişimci adına Mustafa Temel, süt nakil araçlarının anahtarlarını protokol üyelerinden teslim aldı.

Kaynak: AA
EkonomiGüncelKonyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Korku salan “Yaragar Canavarı“ avlandı Tam 300 kilo Korku salan "Yaragar Canavarı" avlandı! Tam 300 kilo
Okullarda bir dönem tarih oldu Okullarda bir dönem tarih oldu
Şehit polis Şeyda Yılmaz’ın katil zanlısına verilen ceza onandı Şehit polis Şeyda Yılmaz'ın katil zanlısına verilen ceza onandı
GS TV sunucusunun Arda Güler için söyledikleri yeniden gündemde GS TV sunucusunun Arda Güler için söyledikleri yeniden gündemde
Pencereye yaslandı, sonrası facia 7. kattaki korkunç ölüm kamerada Pencereye yaslandı, sonrası facia! 7. kattaki korkunç ölüm kamerada
Şehir magandası önüne kestiği ambulansın üzerine çıktı Şehir magandası önüne kestiği ambulansın üzerine çıktı
13:41
Cristiano Ronaldo’dan tarihi karar Kameralar karşısına geçip bir devri resmen kapattı
Cristiano Ronaldo'dan tarihi karar! Kameralar karşısına geçip bir devri resmen kapattı
13:31
Arda Güler neden oynamadı Mourinho tüm gerçeği açıkladı
Arda Güler neden oynamadı? Mourinho tüm gerçeği açıkladı
13:10
Emeklilerin beklediği haber geldi Şimşek resmen duyurdu
Emeklilerin beklediği haber geldi! Şimşek resmen duyurdu
12:36
TBMM’de “Şerefsiz“ kavgası Ortalık bir anda karıştı, Bakan Şimşek komisyonu terk etti
TBMM'de "Şerefsiz" kavgası! Ortalık bir anda karıştı, Bakan Şimşek komisyonu terk etti
12:05
Fatma Betül Sayan Kaya ifade için adliyede İlk soğuk duşu girişte yaşadı
Fatma Betül Sayan Kaya ifade için adliyede! İlk soğuk duşu girişte yaşadı
11:44
Adliyeye gelen Fatma Betül Sayan Kaya’nın gözlükleri olay oldu İşte güncel fiyatı
Adliyeye gelen Fatma Betül Sayan Kaya'nın gözlükleri olay oldu! İşte güncel fiyatı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.11.2026 14:07:29. #.0.2#
SON DAKİKA: Konya'da TKDK, IPARD III 10. çağrıda 18 süt nakil aracını hak sahiplerine teslim etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android