Konya'da polis minibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 11 kişi yaralandı.
Konya- Karapınar yolunun 10. kilometresinde İl Emniyet Müdürlüğüne ait 42 BZ 693 plakalı minibüs ile F.A. yönetimindeki 07 BPR 219 plakalı otomobil çarpıştı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada otomobilde yolcu olarak bulunan Sebahat Filiz (73) hayatını kaybetti.
Minibüsteki 7 polis ile otomobildeki 4 yolcu yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Konya'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 11 Yaralı - Son Dakika
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