Seydişehir'de Trafik Kazası: 2 Yaralı - Son Dakika
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Seydişehir'de Trafik Kazası: 2 Yaralı

Seydişehir\'de Trafik Kazası: 2 Yaralı

Seydişehir'de otomobilin çarpması sonucu sürücü ve yanındaki yolcu yaralandı.

29.12.2024 15:17
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Konya'nın Seydişehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

E.K. idaresindeki 06 ET 7370 plakalı otomobil, Seydişehir-Konya kara yolunun 32. kilometresinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında bulunan topraklık alana çarptı.

Çarpmanın etkisi ile sürücü ile otomobilde bulunan F.K. yaralandı.

Yaralılar ambulansla Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Seydişehir'de Trafik Kazası: 2 Yaralı - Son Dakika

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