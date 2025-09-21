Konya'da Trafik Kazası: 3 Ölü, 2 Yaralı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Konya'da Trafik Kazası: 3 Ölü, 2 Yaralı

Konya\'da Trafik Kazası: 3 Ölü, 2 Yaralı
21.09.2025 12:05
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yunak'ta meydana gelen kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ağır yaralandı. Soruşturma sürüyor.

Konya'nın Yunak ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi ağır yaralandı.

Akşehir istikametinden Yunak yönüne seyir halinde olan Hakan Özdemir'in kullandığı 34 RZ 7822 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

    3 KİŞİ FECİ ŞEKİLDE CAN VERDİ

    İhbar üzerine kaza yerine gelen jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri, araçta bulunan Fatma Çoban, Adil Çoban ve Kezban Güneş'in olay yerinde hayatını kaybettiğini, sürücü Hakan Özdemir ile Samet Çoban'ın ise ağır yaralandığını belirledi.

    Otomobil şarampole yuvarlandı! 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı

    SORUŞTURMA SÜRÜYOR

    Yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Yunak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazaya ilişkin soruşturma sürüyor.

    Kaynak: AA

    Yerel Haberler, Güvenlik, Otomobil, 3-sayfa, Güncel, trafik, Yunak, konya, Yaşam, Kaza, Son Dakika

    Son Dakika Güncel Konya'da Trafik Kazası: 3 Ölü, 2 Yaralı - Son Dakika

    Sizin düşünceleriniz neler ?

      SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
    ’Altın damlayan ağaç’ olarak biliniyor, sahibine servet kazandırıyor 'Altın damlayan ağaç' olarak biliniyor, sahibine servet kazandırıyor
    Yüzde 80’i Müslüman olan ülkede rezil gelenek: Yasak olmasına rağmen gizlice yapıyorlar Yüzde 80'i Müslüman olan ülkede rezil gelenek: Yasak olmasına rağmen gizlice yapıyorlar
    Taraftar Okan Buruk’un kalemini kırdı İşte takımın başında görmek istedikleri isim Taraftar Okan Buruk'un kalemini kırdı! İşte takımın başında görmek istedikleri isim
    İstanbul’da silahlı saldırıya uğrayan taksici hayatını kaybetti İstanbul'da silahlı saldırıya uğrayan taksici hayatını kaybetti
    AK Parti’de peş peşe istifaların ardından Şamil Tayyar’dan dikkat çeken değerlendirme: Mevzu derin AK Parti'de peş peşe istifaların ardından Şamil Tayyar'dan dikkat çeken değerlendirme: Mevzu derin
    Makyajsız görüntülenen Ebru Gündeş’in ağzını bıçak açmadı Makyajsız görüntülenen Ebru Gündeş'in ağzını bıçak açmadı

    11:40
    Özel’den kurultayda tarihi çağrı: Ben dahil herkes için güvensizlik oyu verin
    Özel'den kurultayda tarihi çağrı: Ben dahil herkes için güvensizlik oyu verin
    11:40
    Selin vurduğu 4 şehre ’’turuncu ’’ kodlu uyarı Dere taştı, köprü çöktü, yollar kapandı...
    Selin vurduğu 4 şehre ''turuncu '' kodlu uyarı! Dere taştı, köprü çöktü, yollar kapandı...
    11:35
    Oyunu kullanan Sadettin Saran’dan Fenerbahçelilere mesaj var
    Oyunu kullanan Sadettin Saran'dan Fenerbahçelilere mesaj var
    10:51
    CHP lideri Özel: Bugünler dostumuzu düşmanımızı tanıdığımız günler
    CHP lideri Özel: Bugünler dostumuzu düşmanımızı tanıdığımız günler
    10:08
    Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Özel’in “Trump’ın oğluyla pazarlık“ iddiasına çok sert yanıt
    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özel'in "Trump'ın oğluyla pazarlık" iddiasına çok sert yanıt
    10:02
    CHP’nin 22. Olağanüstü Kurultayı başladı Tek aday Özgür Özel, Kılıçdaroğlu için koltuk ayrılmadı
    CHP'nin 22. Olağanüstü Kurultayı başladı! Tek aday Özgür Özel, Kılıçdaroğlu için koltuk ayrılmadı
    Son Dakika
    24 saat son dakika haber yayını
    Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
    SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.09.2025 12:15:51. #7.11#
    SON DAKİKA: Konya'da Trafik Kazası: 3 Ölü, 2 Yaralı - Son Dakika
    [Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
    Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
    Advertisement
    Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

    Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.