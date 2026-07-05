Konya\'da Trafik Kazası: 5 Yaralı

KONYA'nın Seydişehir ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 1'i ağır 5 kişi yaralandı.

Kaza, saat 13.30 sıralarında Seydişehir- Beyşehir yolu Kavak Mahallesi girişinde kavşakta meydana geldi. Eren Baki yönetimindeki 34 SZ 6259 plakalı otomobil, İbrahim Ünal'ın kullandığı 35 U 3697 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Kazada sürücüler Eren Baki ve İbrahim Ünal ile araçlarda bulunan Mine Teke, Mehmet Basdas ve Aytekin Köse yaralandı. İhbarla kaza yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araç içinde sıkışan sürücü İbrahim Ünal, ekiplerin müdahalesiyle sıkıştığı yerden kurtarıldı. Yaralı 5 kişi, ambulanslarla Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hayati tehlikesi bulunan Ünal, yapılan ilk tedavisinin ardından Meram Tıp Fakültesi'ne sevk edildi. Kazaya ilişkin inceleme sürüyor.