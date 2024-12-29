Konya\'da Trafik Kazası: 6 Yaralı

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Konya'nın Sarayönü ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, sürücülerinin kimliği henüz öğrenilemeyen 42 KS 159 plakalı otomobil ile 42 EA 160 plakalı otomobil Ladik yolunda çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine, jandarma trafik ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan 6 kişi, ilk müdahalelerinin ardından Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı ve durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle trafiğe kapatılan yol, araçların çekici yardımıyla bölgeden kaldırılmasının ardından açıldı.