Konya'da Uluslararası Kıbrıs Sempozyumu düzenlendi - Son Dakika
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Konya'da Uluslararası Kıbrıs Sempozyumu düzenlendi

Necmettin Erbakan Üniversitesi tarafından düzenlenen Uluslararası Kıbrıs Sempozyumu, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yılına ithafen gerçekleştirildi. Rektör Prof. Dr. Cem Zorlu, Kıbrıs'ın Türkiye için vazgeçilmez olduğunu vurgulayarak, Türkiye'nin Kıbrıs'ı savunmak ve korumak zorunda olduğunu belirtti. Sempozyumda Kıbrıs'ın tarihi geçmişi ve barış süreci anlatıldı ve Kıbrıs Barış Harekatı'nda yaşananlar paylaşıldı.

27.06.2024 16:53
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Konya'da, Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) tarafından, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yılına ilişkin 'Uluslararası Kıbrıs Sempozyumu' düzenlendi.

Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cem Zorlu, NEÜ Köyceğiz Kampüsü Prof. Dr. Fuat Sezgin Konferas Salonu'nda düzenlenen etkinlikte, tarihiyle, diliyle, geleneğiyle, tavrıyla, davranışıyla Kıbrıs'ın kendilerinden bir parça olduğunu söyledi.

Kıbrıs'ın, Türkiye'nin kalbi olduğuna dikkati çeken Zorlu, "Kıbrıs, vazgeçilemez, terkedilemez, bırakılamaz. Jeopolitik olarak, tarihi olarak, kültür olarak asla terkedilemez. Türkiye Cumhuriyeti, bütün varlığını ortaya koymak suretiyle Kıbrıs'ı savunmak, korumak ve gerekirse kendisinden bir parça haline getirmek zorundadır." ifadelerini kullandı.

Barış harekatında 11 yaşında olduğunu anısatan ve herkesi tek yürek olarak hatırladığına değinen Zorlu, şöyle konuştu:

"Hamdolsun, o zaman bu barış harekatı, başarıyla ve zaferle gerçekleşti. Tabi 50. yıl olunca arkadaşlarla müzakere ettik. Kurumlar içerisi ilk kez böyle bir konferans sempozyumu düzenleniyor. Çok yoğun bir çalışma içerisinde verimli bir sempozyum gerçekleştirdik. Katılanlara, emeği geçenlere, herkese çok teşekkür ediyorum."

Girne Amerika Üniversitesi Siyasal Bilimler Fakültesi Dekanı Doç. Dr. Hasibe Vehbişahoğlu da Kıbıs'ın tarihi geçmişini ve barış sürecini anlattı.

Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın ise muvazzaf askerken Kıbrıs Barış Harekatı'nda yaşadıklarını ve şahit olduklarını anlattı.

Sempozyuma, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Genel Başkanı Beyazıt Yumuk ve Konya Müftüsü Ali Öge de katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Konya'da Uluslararası Kıbrıs Sempozyumu düzenlendi - Son Dakika

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