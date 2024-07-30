Konya'da Üniversite Öğrencileri Filistin İçin Pedal Çevirdi - Son Dakika
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Konya'da Üniversite Öğrencileri Filistin İçin Pedal Çevirdi

Konya Büyükşehir Belediyesi bünyesinde gönüllü üniversite öğrencilerinin katılımıyla gerçekleştirilen 'Gazze İçin Durma, Boykot İçin Pedalla' etkinliği, Kılıçarslan Meydanı'nda başladı. Katılımcılar, pedal çevirerek Meram Bağları'na kadar olan güzergahta Filistin'in direnişine destek verdi. Ayrıca etkinlikte, 'Boykot Kafası' isimli mobil uygulama da tanıtıldı.

30.07.2024 14:39
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Konya'da üniversite öğrencileri, Filistin için pedal çevirdi.

Konya Büyükşehir Belediyesi bünyesinde gönüllü üniversite öğrencilerinin katılımıyla çalışmalarını sürdüren "Kudüs Çalışma Grubu" ve "Boykot Kafası" oluşumu iş birliğiyle "Gazze İçin Durma, Boykot İçin Pedalla" etkinliği gerçekleştirildi.

Etkinlik, Kılıçarslan Meydanı'nda Filistin bayrağını temsil eden balonların gökyüzüne bırakılmasıyla başladı. Devamında yol güzergahlarına asılan dövizler ve brandalarda yer alan metinlerle boykota vurgu yapıldı.

Etkinlikte katılımcılar, Meram Bağları'na kadar olan güzergahta pedal çevirdi. Etkinlik boyunca Filistin'in direnişine destek olmak için yapılan ve yapılması gereken boykot ile boykotun önemine dikkat çekildi.

Etkinlikte, vatandaşların alışveriş yaparken ürünün boykotlu olup olmadığını anlamalarına yardımcı olacak "Boykot Kafası" isimli mobil uygulamanın da tanıtımı yapıldı.

Kaynak: AA

Konya Büyükşehir Belediyesi, Filistin, Meram, Gazze, Konya, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Konya'da Üniversite Öğrencileri Filistin İçin Pedal Çevirdi - Son Dakika

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