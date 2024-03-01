Konya'da Uyuşturucu Operasyonu: 4 Zanlıdan İkisi Tutuklandı - Son Dakika
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Konya'da Uyuşturucu Operasyonu: 4 Zanlıdan İkisi Tutuklandı

Konya\'da Uyuşturucu Operasyonu: 4 Zanlıdan İkisi Tutuklandı

Konya'nın Seydişehir ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 zanlıdan ikisi tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede uyuşturucu satışı yapıldığı bilgisine ulaşarak operasyon başlattı. Operasyon sonucunda Cengiz D. ve İbrahim K. tutuklanırken, Osman K. ve Ramazan Y. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

01.03.2024 14:15  Güncelleme: 14:27
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Konya'nın Seydişehir ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 zanlıdan ikisi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede uyuşturucu satışı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, belirlenen adreslere yaptığı operasyonda, Cengiz D, İbrahim K, Osman K. ile Ramazan Y'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar, hastanedeki sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan Cengiz D. ile İbrahim K, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Seydişehir, Konya, Güvenlik, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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