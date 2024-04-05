Konya\'da Uyuşturucu Ticareti Operasyonu: 2 Şüpheli Gözaltına Alındı

Konya'da uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, şüphelendiği bir aracı takibe aldı.
Meram ilçesi Azerbaycan Caddesi'nde, peşindeki polisi fark ederek kaçmaya başlayan araç sürücüsü M.İ. kovalamaca sonrası yakalandı.
Polis, şüphelinin araçtan attığını tespit ettiği 500 gram uyuşturucuyu buldu.
Ardından şüphelinin Uzunharmanlar Mahallesi'ndeki evine operasyon düzenleyen ekipler, 1 şüpheliyi daha yakaladı. Aramalarda toplam 7 kilo 33 gram uyuşturucu ve 737 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Operasyonda gözaltına alınan M.İ. ve G.M. hakkında adli işlem başlatıldığı öğrenildi.
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