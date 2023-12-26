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Konya'da uyuşturucu ticareti yapan 2 zanlı tutuklandı - Son Dakika
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Konya'da uyuşturucu ticareti yapan 2 zanlı tutuklandı

Konya'nın Kadınhanı ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sokak satıcılarına yönelik çalışma başlattı ve T.Ö. ve S.A'nın uyuşturucu sattığını tespit etti. Zanlılar, yapılan operasyonla gözaltına alındı ve evlerinde sentetik uyarıcı ele geçirildi. Zanlılar, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi ve tutuklanmaları kararlaştırıldı.

Konya\'da uyuşturucu ticareti yapan 2 zanlı tutuklandı
26.12.2023 - 11:17,
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Konya'nın Kadınhanı ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "torbacı" diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, T.Ö. ve S.A'nın zaman zaman ilçe dışından getirdiği uyuşturucuyu sattığını belirledi.

Şüpheliler, ikametlerine düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Aramalarda, merkezi sinir sistemini olumsuz etkileyen ve aşırı bağımlılık yapan bir miktar sentetik uyarıcı ele geçirildi.

Zanlılar, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Cumhuriyet savcılığındaki ifadeleri sonrası hakimliğe çıkartılan zanlıların tutuklanması kararlaştırıldı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Konya'da uyuşturucu ticareti yapan 2 zanlı tutuklandı - Son Dakika
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