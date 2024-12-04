Konya'da Yasak İlaç Satışı: 825 Bin İlaç Ele Geçirildi - Son Dakika
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Konya'da Yasak İlaç Satışı: 825 Bin İlaç Ele Geçirildi

Konya\'da Yasak İlaç Satışı: 825 Bin İlaç Ele Geçirildi

Konya'da internetten yasak ilaç satan şüpheli gözaltına alındı. 825 bin ilaç ele geçirildi.

04.12.2024 15:18
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Konya'da ülkeye girişi yasak olan kanatlı hayvan ilaçlarını internet üzerinden sattığı tespit edilen şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bir kişinin kiraladığı depoda, kanatlı hayvanların tedavisinde kullanılan ilaçlar sattığı ihbarını aldı.

Harekete geçen polis, merkez Karatay ilçesinde bulunan depoya düzenlediği baskında, ABD menşeili ve ülkeye sokulması yasak olduğu öğrenilen 825 bin ilaç ele geçirdi.

Gözaltına alınan E.U'nun (43), temin ettiği ilaçları, oluşturduğu kendi markasıyla internet üzerinden sattığı öğrenildi.

Şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığı belirtildi.

Kaynak: AA

Kaçakçılık, Operasyon, Politika, Güvenlik, 3-sayfa, Güncel, Hukuk, konya, Son Dakika

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