Konya'da Yeni Arasta Çarşısı Temeli Atıldı - Son Dakika
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Konya'da Yeni Arasta Çarşısı Temeli Atıldı

Konya'da, kentsel yenileme projesi kapsamındaki Arasta Çarşısı'nın temeli dualarla atıldı.

10.02.2025 16:47
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Konya'da, Türbe Arkası Kentsel Yenileme Projesi kapsamında, Arasta Çarşısı'nın temeli atıldı.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Mevlana Müzesi arkasındaki Arasta Çarşısı'nın temel atma töreninde, bu tür çalışmaların diğer şehirlere de örnek olabileceğini söyledi.

Altay, "Kentsel dönüşüm projesi yaparak elimizdeki yapı stoğunu iyileştiriyoruz, bir taraftan da ve tarihi ve kültürel binaların etrafında yeni merkezler oluşturuyoruz. Konya'ya gelen ziyaretçi sayısının çok artacağı, gelen ziyaretçilerin çok daha mutlu anlar yaşayacağı alanlar inşa etmeye devam edeceğiz." dedi.

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca da yıllardır süren çalışmalarla Konya'nın tarihine dokunuş yaptıklarını söyledi.

Kılca, şehrin değerlerini taşıyan merkezin temelini attıklarını belirterek, "Karatay Belediyesi olarak bölgenin projeye uygun hale gelmesi için zorlu bir kamusallaştırma sürecini başarıyla geride bıraktık. Burası yaklaşık 100 bin metrekarelik bir alan ve 3 milyar lira değerinde bir kamulaştırmayla şehrimize kazandırdık. Böylece geleceğe dönük kültürel mirasın korunmasına ve turizim odaklı bir cazibe merkezi inşa edilmesine yönelik çabalarımızın önünü açmış olduk." diye konuştu.

Konuşmaların ardından, Arasta Çarşısı'nın temeli dualarla atıldı.

Temel atma törenine pretokol üyeleri katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Konya'da Yeni Arasta Çarşısı Temeli Atıldı - Son Dakika

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