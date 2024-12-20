Konya\'da Yoğun Sis Uçak Seferlerini İptal Etti

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Konya'da sis etkili oldu, uçak seferleri iptal edildi

KONYA - Konya'da etkili olan yoğun sis hayatı olumsuz etkilerken, uçak seferleri de iptal edildi.

Konya'da gece saatlerinde başlayan sis, sabah saatlerinde de etkisini sürdürdü. Şehir merkezi ve karayollarında etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi düştü. Yetkililer, trafiğe çıkan sürücüleri görüş mesafesinin düşmesiyle birlikte oluşabilecek kazalara karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Öte yandan, Konya'da etkili olan sis nedeniyle gece ve sabah saatlerinde İstanbul'dan Konya'ya karşılıklı yapılacak uçak seferlerinde de iptaller yaşandı. Meteoroloji verilerine göre, Konya ve çevresinde sisin öğle saatlerinde etkisini yitirmesi, hafta sonuyla birlikte yağmur yağışı tahmin ediliyor.