Konya, Karaman, Aksaray ve Afyonkarahisar'da Ramazan Bayramı namazını kılmak isteyenler camileri doldurdu.
Konya'da vatandaşlar, sabahın erken saatlerinde Mevlana Meydanı'ndaki Sultan Selim Camisi başta olmak üzere Kapu, Hacıveyiszade, Şerafettin ve Aziziye camilerinde yoğunluk oluşturdu.
Kılınan bayram namazı ve okunan hutbenin ardından dua edildi.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da Ramazan Bayramı dolayısıyla geldiği Konya'da, bayram namazını Kapu Camii'nde kıldı.
Karaman
Karaman'da ise vatandaşlar, Aktekke Camisi'nde bayram namazı için saf tuttu.
Namazın ardından dua edildi, camilerden çıkan cemaat bayramlaştı.
Aksaray
Aksaray'da da Ramazan bayramı dolayısıyla vatandaşlar camileri doldurdu.
Başta Ulu Cami olmak üzere kentteki camilerde bayram namazı kılındı.
Ulu Cami'deki bayram namazı sonrasında Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu, vatandaşlarla bayramlaştı.
Afyonkarahisar
Afyonkarahisar'da da vatandaşlar, Ramazan Bayramı namazı için kentteki camilere geldi.
Selçuklu Camisi'ne gelen vatandaşlar saf tutarak, bayram namazını kıldı. Hutbenin ardından dua edildi.
Bayram namazı sonrası vatandaşlar bayramlaştı.
Son Dakika › Güncel › Konya, Karaman, Aksaray ve Afyonkarahisar'da Camiler Bayram Namazı İle Dolup Taştı - Son Dakika
Kırklareli'nde Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaşma töreni düzenlendi. Törene Vali Birol Ekici, AK Parti Kırklareli Milletvekili Ahmet Gökhan Sarıçam ve diğer birçok yetkili katıldı. Vali Ekici, bayramlarda hoşgörü ve kardeşlik duygularının ön plana çıkması gerektiğini vurguladı. Tören, Kültür ve Turizm Bakanlığı ses sanatçısı Efe Çakmak'ın müzik dinletisiyle sona erdi.
Kütahya'da protokol, Ramazan Bayramı coşkusunu halkla birlikte yaşadı. Vali Musa Işın ve protokol üyeleri, bayramlaşma sonrası vatandaşlarla birlikte kahvaltı yaparak sohbet etti.
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