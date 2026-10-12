Konya Karapınar'da APP plaka için 150 TL alan 2 görevli 8 ay 10'ar gün hapis aldı - Son Dakika
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Konya Karapınar'da APP plaka için 150 TL alan 2 görevli 8 ay 10'ar gün hapis aldı

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Konya Karapınar\'da APP plaka için 150 TL alan 2 görevli 8 ay 10\'ar gün hapis aldı
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Konya Karapınar'da 'APP' plaka için 150 TL hizmet bedeli alan 2 oda görevlisinin cezası, itiraz üzerine üst mahkemece yükseltildi. Görevi kötüye kullanmadan 5'er ay hapis alan görevlilerin cezası 8 ay 10'ar gün hapse çıkarıldı; hükmün açıklanması geri bırakıldı.

KONYA'da kamuoyunda 'APP' olarak bilinen plakasını değiştiren Furkan Baktemur'dan (28), 'hizmet bedeli' adı altında 150 TL alan Karapınar Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası'nın 2 görevlisi hakkındaki ceza, yapılan itiraz üzerine bir üst mahkemece artırıldı. Şenay İnci K. (37) ve Cihat K.'nin (38) 'Görevi kötüye kullanma' suçundan aldıkları 5'er ay hapis cezası, 8 ay 10'ar güne çıktı. 2 sanığın 2 ay 15'er gün olan 'hak mahrumiyeti' cezası ise 4 ay 5'er gün oldu. Mahkeme, hükmün açıklanmasını geri bıraktı.

Esnaf Furkan Baktemur, aracının kamuoyunda 'APP' olarak bilinen plakasını değiştirmek için kent merkezindeki Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası'na gitti. Baktemur, burada yoğunluk olduğunu görünce 19 Mart'ta 100 kilometre mesafedeki Karapınar ilçesinde giderek, buradaki esnaf odasında plakasını değiştirdi. Baktemur, plakası değiştirilirken de görevliler tarafından 150 TL 'hizmet bedeli' adı altında istenilen ek ücreti ödedi.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

Furkan Baktemur, kendisinden alınan 150 TL ek ücretin yasal olmadığını öğrenince, Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'na ilgili oda hakkında suç duyurusunda bulundu. Karapınar Cumhuriyet Başsavcılığı, odada görevli olan Şenay İnci K. ve Cihat K. hakkında 'İştirak halinde zincirleme şekilde görevi kötüye kullanma' suçundan 11 aydan 5'er yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenledi.

5'ER AY HAPİS CEZASI ALDILAR

İddianame, Karapınar 1'inci Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Duruşma yapılmadan basit yargılama usulüyle görülen davada mahkeme, Cihat K. ve Şenay İnci K.'yi, işledikleri suçu sabit görerek, 'Görevi kötüye kullanma' suçundan 5'er ay hapis ve 2 ay 15'er gün 'hak mahrumiyeti' cezasına çarptırdı.

İTİRAZ ÜZERİNE CEZALAR YÜKSELDİ

Furkan Baktemur'un avukatı Hasan Yılmaz, karar için bir üst mahkeme olan Karapınar 2'nci Asliye Ceza Mahkemesi'ne itirazda bulundu. İtiraz üzerine dosya, Karapınar 2'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde 9 Ekim günü yeniden görüldü. Mahkeme, görevliler Şenay İnci K. ve Cihat K.'nin aldıkları 5'er ay hapis ve 2 ay 15'er gün 'hak mahrumiyeti' cezasını; 8 ay 10'ar gün hapis ve 4 ay 5'er gün 'hak mahrumiyeti' cezasına yükseltilip, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.

'HUKUKİ SÜREÇ HENÜZ SONA ERMEMİŞTİR'

Avukat Hasan Yılmaz, hukuki süreci takip etmeye devam edeceklerini belirterek, "Karapınar 1'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde basit yargılama usulü kapsamında görülen ve Karapınar Şoförler Odası tarafından alınan 150 TL tutarındaki haksız kazanca ilişkin dosyada daha önce 5'er ay hapis cezası ve 2 ay 15'er gün hak yoksunluğu verilmişti. Bu karara yönelik itirazımız üzerine dosya, Karapınar 2'nci Asliye Ceza Mahkemesinde yeniden ele alınmış; katılan vekilleri, sanık müdafii ve mağdurların katılımıyla duruşmalı yargılama gerçekleştirilmiştir. Yapılan yargılama sonucunda bu kez teşdiden 8 ay 10'er gün hapis cezası ve 4 ay 5 gün hak yoksunluğu kararı verilmiş, ayrıca hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına hükmedilmiştir. Verilen karara karşı istinaf yolu açık olup, hukuki süreç henüz sona ermemiştir. Sürecin başından bu yana olduğu gibi bundan sonraki aşamalarda da hukuki haklarımızı kararlılıkla takip etmeye devam edeceğiz. Kamuoyunun değerlendirmelerini yaparken olayın niteliğinin ve yargı sürecinin henüz kesinleşmediğinin göz önünde bulundurulmasını önemsiyoruz" dedi.

Kaynak: DHA
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