Konya Karapınar'da plaka ücreti davasında oda personeline 5'er ay hapis

Konya'da otomobilindeki APP (standart dışı) plakanın değişimi için gittiği şoförler ve otomobilciler esnaf odasında kendisinden 150 lira haksız ücret alması üzerine mahkemeye başvuran kişi, açtığı davayı kazandı.

Odanın 2 personeline "Görevi kötüye kullanma" suçundan 5'er ay hapis cezası ve 2 ay 15'er gün hak mahrumiyeti cezası verildi, ceza ertelendi.

Müşteki Furkan Baktemur'un avukatı Hasan Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, müvekkilinin APP plaka değişimi için Karapınar Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odasına başvurduğunu anlattı.

Burada görevli Şenay İnci K. (37) ile Cihat K'nin (38), Baktemur'dan "hizmet bedeli" adı altında 150 lira ücret talep ettiğini, Baktemur'un bu ücreti ödeyip işlemini tamamladıktan sonra böyle bir ücret talebinin yasal olmadığını öğrendiğini söyleyen Yılmaz, Konya Cumhuriyet Başsavcılığına başvurarak ilgili oda hakkında suç duyurusunda bulunduklarını dile getirdi.

Baktemur'un suç duyurusunun ardından Karapınar 1. Asliye Ceza Mahkemesince görülen davada oda personellerine "iştirak halinde görevi kötüye kullanma" suçundan 5'er ay hapis cezası ile 2 ay 15'er gün hak mahrumiyeti cezası verildiğini aktaran avukat Yılmaz, şunları kaydetti:

"Dosya kapsamında dinlenen mağdur ve tanık beyanları ile toplanan makbuzlar, sanıkların 23 Şubat 2026 ile 19 Mart 2026 tarihleri arasında birden fazla vatandaştan 'hizmet bedeli', 'kaliteli boya parası' ve benzeri adlar altında tarife dışı ücretler tahsil ettiklerine ilişkin ciddi deliller ortaya koymuştur. Neticede sanıklar hakkında ayrı ayrı 5 ay hapis cezasına hükmedilmiş, ayrıca 2 ay 15 gün süreyle hak yoksunluğu uygulanmıştır. Bununla birlikte mahkemece hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiştir. Mesele kesinlikle 150 lira meselesi değildir. Bir kişiden 150 lira alınması tek başına değerlendirildiğinde küçük bir miktar gibi görülebilir. Ancak aynı uygulamanın yüzlerce vatandaşa karşı yapıldığının ortaya çıkması halinde ortaya çıkan tablo çok daha ciddi boyutlara ulaşmaktadır. Asıl mesele, vatandaşın zorunlu bir kamu hizmetinden yararlanabilmesi için mevzuatta bulunmayan bir bedeli ödemeye mecbur bırakılmasıdır.

Hiçbir kamu görevlisi, hiçbir meslek kuruluşu ve hiçbir kurum kanunların üzerinde değildir. Vatandaşın hakkını araması bir suç değil, hukuk devletinin gereğidir. Biz de müvekkilimiz Furkan Baktemur'un hakkını sonuna kadar savunmaya ve benzer uygulamalara maruz kalan vatandaşların hukuki haklarını kullanabilmeleri için mücadelemizi sürdürmeye devam edeceğiz."