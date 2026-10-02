Konya Karatay'da emniyet ve polis merkezi için 236 milyon TL'lik yatırımın temeli atıldı - Son Dakika
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Konya Karatay'da emniyet ve polis merkezi için 236 milyon TL'lik yatırımın temeli atıldı

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Konya Karatay\'da emniyet ve polis merkezi için 236 milyon TL\'lik yatırımın temeli atıldı
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Konya'da Karatay İlçe Emniyet Müdürlüğü ile İstiklal Polis Merkezi hizmet binalarının temeli atıldı. Karatay Belediye Başkanı Kılca, yaklaşık 236 milyon liralık yatırımla emniyet mensuplarının daha modern şartlarda görev yapacağını söyledi.

Konya'da İçişleri Bakanlığı, Konya Valiliği, İl Emniyet Müdürlüğü ve Karatay Belediyesi iş birliğinde yapılacak Karatay İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün hizmet binasının temeli atıldı.

Konya Valisi İbrahim Akın, tören alanında, temeli atılan Karatay İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İstiklal Polis Merkezi hizmet binalarının, bölgenin artan nüfusu ve operasyonel ihtiyaçları dikkate alınarak tasarlandığını söyledi.

Hizmet binalarına ilave olarak Tatlıcak Mahallesi'nde de bir polis merkezi planlandığını, ihale işlemlerinin devam ettiğini anlatan Akın, "Yine Karatay'da çevik kuvvet şube müdürlüğü inşasıyla ilgili çalışmalarımız da devam etmektedir. Hayata geçirilecek bu yeni hizmet binaları sayesinde emniyet mensuplarımız çok daha elverişli ve modern şartlarda görev yapacak." diye konuştu.

AK Parti Konya Milletvekili Mustafa Hakan Özer, şehirlerin gelişmesinde huzur ve güvenliğin önemli olduğunu vurguladı.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, bir şehrin gerçek zenginliğinin fiziki yatırımlarla ölçülemeyeceğini belirterek, "İnsanımız evinden çıktığında kendisini güvende bilmeli, esnafımız dükkanının kepengini huzur içinde açmalı, çocuklarımız parklarda gönül rahatlığıyla oynayabilmelidir. Çünkü güvenlik şehrin görünmeyen omurgasıdır. Huzur varsa şehir yaşar, güven varsa şehir büyür. Bütün bu hizmetlerin anlam kazanması için önce şehirde huzurun, sokaklarda güvenin hakim olması gerekir." ifadelerini kullandı.

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Karatay İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İstiklal Polis Merkezi'nin, kaymakamlık, adliye, Şehir Hastanesi ve inşaatı devam eden İl Emniyet Müdürlüğü'ne yakın olması nedeniyle önemli bir konumda bulunduğunu dile getirdi.

Kılca, bir şehrin en büyük zenginliğinin, insanların huzur içinde yaşayabilmesi olduğunu anlatarak, şunları kaydetti:

"Çocuklarımızın güvenle okula gidebilmesi, esnafımızın iş yerini gönül rahatlığıyla açabilmesi, ailelerimizin sokaklarda, parklarda huzurla vakit geçebilmesi hepimiz için çok kıymetlidir. Bu huzurun arkasında gece gündüz demeden görev yapan, kendi ailesinden ve sevdiklerinden fedakarlık ederek, milletimizin güvenliğini sağlayan emniyet mensuplarımızın büyük bir emeği vardır. Bizler de onların görevlerini daha iyi şartlarda yapabilmelerine katkı sunmayı önemli bir sorumluluk olarak görüyoruz."

Karatay İlçe Emniyet Müdürlüğünün 9 bin 575 metrekare arsa üzerine, 3 bin 594 metrekare inşaat alanına yapılacağını dile getiren Kılca, İstiklal Polis Merkezi'nin de 3 bin 379 metrekare arazi üzerinde 976 metrekarelik alana inşa edileceğin söyledi.

Toplamda yaklaşık 236 milyon liralık önemli bir kamu yatırımının Karatay'a kazandırıldığına değinen Kılca, "Bu yatırımların değeri yalnızca rakamlarla ölçülemez. Bu binalar, vatandaşımızın kapısını güvenle çalacağı kurumlar olacak inşallah, polisimizin daha iyi şartlarda görev yapmasına da imkan sağlayacak." dedi.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Konya Karatay'da emniyet ve polis merkezi için 236 milyon TL'lik yatırımın temeli atıldı - Son Dakika
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