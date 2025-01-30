Konya, Kuş Göç Yolu Üzerinde - Son Dakika
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Konya, Kuş Göç Yolu Üzerinde

Konya, Kuş Göç Yolu Üzerinde

Konya, Türkiye'deki göç eden kuş türlerinin yarısını barındırıyor, sulak alanlar önemli.

30.01.2025 11:47
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Coğrafi konumu bakımından kuşların göç yolları üzerinde bulunan Türkiye'ye uğrayan 490 kuş türünden 292'si Konya'da gözlemlendi.

Su kuşu popülasyonlarının ve sulak alan ekosistemlerindeki değişimlerin uzun dönemde izlenebilmesi için ülke genelinde, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü koordinasyonunda Kış Ortası Su Kuşu Sayımları (KOSKS) yapılıyor.

Sayımlar, sulak alanları ve su kuşlarını koruyabilmek, kuşların sayılarını ve en çok nerelerde toplandığını tespit etmek amacıyla yapılıyor.

DKMP 8. Bölge Müdürlüğü ekiplerinin 8 sulak alanda gerçekleştirdiği sayımlar ve gözlemler sonrası ortaya çıkarılan verilere göre, Türkiye üzerinden göç eden kuş türlerinin yaklaşık yarısı, Konya'daki sulak alanlarda görülüyor.

Sayımlar göç hareketliliğinin en az olduğu dönemde yapılıyor

DKMP 8. Bölge Müdürü Orhan Çatalçam, AA muhabirine, ülkedeki yaban hayatı ile sulak alanların korunması için genel müdürlük personeli ve kuş uzmanlarının katılımıyla sayımlar yaptıklarını söyledi.

Sayımları, kuş türlerinin göç hareketliliğinin en az olduğu ocak ve şubat aylarında gerçekleştirdiklerini ifade eden Çatalçam, "Şu anda dünyada da en çok tehlike altında olan alanlardan birisi sulak alanlar. Bu sulak alanlardaki su kuşlarını koruyabilmek için kaç tane olduklarını ve popülasyonların nerelerde yoğunlaştığını tespit ediyoruz." dedi.

Sulak alanların artırılması su kuşları için çok önemli

Çatalçam, elde edilen verilerden yola çıkarak, hangi kuş türlerinin tehlike altında olabileceğine dair bulgulara ulaşıldığını belirtti.

Özellikle süzülerek göç eden kuş türlerinin Türkiye'nin üzerinden geçtiğini dile getiren Çatalçam, şunları kaydetti:

"Göç eden kuşlardan bir kısmı üreme alanı, bir kısmı da kışlamak için ülkemizi tercih ediyor. Şu ana kadar ülkemizde yaklaşık 490 kuş türü tespit edilmiş durumda. Bunlardan 292'si Konya'da gözlemlendi. Yani hemen hemen yarısı Konya'ya uğruyor. Geçen yıl 42 türden yaklaşık 300 bin kuş Konya'dan geçmiş. Yıllara göre bu sayılarda farklılıklar olabiliyor. Örneğin Akgöl sazlıklarında geçen yıl 5-10 civarında flamingo görülürken, bu yıl 300 civarında flamingo gözlemlendi. Sulak alanların artırılması, su kuşları için çok büyük önem arz ediyor."

Kaynak: AA

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