Konya Meram'da otomobil yayaya çarptı, sürücü ve yaya olmak üzere 2 kişi yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Konya'nın Meram ilçesinde otomobilin yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya çarpması sonucu yaya ve sürücü yaralandı. Konya Şehir Hastanesine kaldırılan yaralılardan yayanın hayati tehlikesi bulunduğu öğrenildi; trafik bir süre tek şeritten sağlandı.
Konya'nın Meram ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Y.B. yönetimindeki 42 FU 219 plakalı otomobil, Yenişehir Mahallesi Gazze Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan A.B'ye (45) çarptı.
Kazada sürücü ile A.B. yaralandı. Kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Konya Şehir Hastanesine kaldırılan yaralılardan A.B'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Kaza nedeniyle trafik bir süre tek şeritten sağlandı.
Kaynak: AA
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