Konya merkezli 4 ilde FETÖ'ye yönelik operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı

Konya merkezli 4 ilde FETÖ'ye yönelik düzenlenen operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.
Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ'ye yönelik soruşturmaları devam ediyor.
FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetleri mahrem yapılanmasında görev aldığı iddia edilen 5 zanlı hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
Konya, Ankara, Kahramanmaraş ve Isparta'da yapılan eş zamanlı operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.
Zanlıların, Konya İl Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri sürüyor.
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