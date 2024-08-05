Konya merkezli 4 ilde FETÖ'ye yönelik operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı

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Konya merkezli 4 ilde FETÖ'ye yönelik düzenlenen operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ'ye yönelik soruşturmaları devam ediyor.

FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetleri mahrem yapılanmasında görev aldığı iddia edilen 5 zanlı hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Konya, Ankara, Kahramanmaraş ve Isparta'da yapılan eş zamanlı operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Zanlıların, Konya İl Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri sürüyor.