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Konya merkezli 5 ilde FETÖ operasyonu: 7 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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Konya merkezli 5 ilde FETÖ operasyonu: 7 şüpheli gözaltına alındı

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında, Türk Silahlı Kuvvetleri mahrem yapılanmasında görev aldığı iddia edilen 8 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Konya, Ankara, Kahramanmaraş, İstanbul ve Kütahya'da eş zamanlı olarak gerçekleştirilen operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı. Diğer şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Konya merkezli 5 ilde FETÖ operasyonu: 7 şüpheli gözaltına alındı
08.01.2024 - 10:53,
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Konya merkezli 5 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ'ye yönelik soruşturmaları devam ediyor.

Bu kapsamda, FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri mahrem yapılanmasında görev aldığı iddia edilen 8 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile Konya merkezli Ankara, Kahramanmaraş, İstanbul ve Kütahya'da yapılan eş zamanlı operasyonda şüphelilerden 7'si gözaltına alındı.

Diğer şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

Kaynak: AA
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