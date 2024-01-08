Konya merkezli 5 ilde FETÖ operasyonu: 7 şüpheli gözaltına alındı

Konya merkezli 5 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ'ye yönelik soruşturmaları devam ediyor.

Bu kapsamda, FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri mahrem yapılanmasında görev aldığı iddia edilen 8 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile Konya merkezli Ankara, Kahramanmaraş, İstanbul ve Kütahya'da yapılan eş zamanlı operasyonda şüphelilerden 7'si gözaltına alındı.

Diğer şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.