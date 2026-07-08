Konya Otomotiv İhracatında Lider Oldu - Son Dakika
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Konya Otomotiv İhracatında Lider Oldu

08.07.2026 11:17
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Konya, 2023'ün ilk 6 ayında otomotiv sektörüyle ihracat lideri oldu. İhracat artışı %3,37.

Tarımın yanı sıra güçlü sanayi altyapısıyla da öne çıkan Konya'da otomotiv endüstrisi, yılın ilk 6 ayında ihracatın lideri oldu. Sektör, hem ihracat payında ilk sırada yer aldı hem de ihracat artışında diğer sektörleri geride bıraktı.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerinden derlenen bilgiye göre, bu yılın ilk yarısında Konya'nın ihracatı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,37 artış gösterdi. 2025 yılının ilk 6 ayında 1 milyar 635 milyon dolar olan Konya'nın ihracatı, bu yılın 6 ayında 1 milyar 691 milyon dolara yükseldi.

Konya ihracatının en büyük bölümünü sanayi sektörü oluştururken bu sektör içindeki kalemlerden birinci sırayı 450,4 milyon dolarla otomotiv endüstrisi aldı. Konya ihracatının yüzde 26,60'ını oluşturan otomotiv sektörünü, 385 milyon dolarla makine ve aksamları sektörü takip etti.

Yılın 6 ayında hububat, bakliyat ve mamullerinde 151,1 milyon dolarlık, demir ve demir dışı metallerde 113,9 milyon dolarlık, iklimlendirme sanayisinde 111,2 milyon dolarlık, kimyevi maddelerde ise 109 milyon dolarlık ihracat rakamlarına ulaşıldı.

Otomotiv ve makine sektörü ise tek başına Konya ihracatının yaklaşık yüzde 49'unu oluşturdu. Bu durum Konya ihracatının yüksek oranda makine ve otomotiv sanayisine dayandığını gösterdi.

İhracatını tutar bazında en fazla artıran sektör 37,6 milyon dolarlık artışla otomotiv sektörü olurken makine ve aksamları sektörü de 21,9 milyon dolarlık ihracat artışıyla ikinci sırada yer aldı.

Konya Ticaret Odası Başkanı Selçuk Öztürk, AA muhabirine, kentin uzun yıllar tarımsal üretimiyle dikkati çekse de birçok sektörde hem Türkiye'de hem de dünyada önemli bir noktaya ulaştığını söyledi.

Konya'nın ihracatının geçen yıla göre artış gösterdiğini dile getiren Öztürk, "Konya'mız, 2026 yılının ilk yarısını ihracatta güçlü ve umut verici bir performansla tamamlamıştır. Küresel ekonomide belirsizliklerin devam ettiği, jeopolitik risklerin küresel ticareti aşağı çektiği bir dönemde elde edilen bu artış, Konya iş dünyasının üretim gücünü, ihracat kabiliyetini ve dirençli yapısını bir kez daha ortaya koymuştur." ifadelerini kullandı.

"Hedefimiz, ihracatçı firma sayımızı artırmak, üyelerimizin yeni pazarlara açılmasını desteklemek"

Öztürk, otomotiv endüstrisi ve makine sektörünün Konya ihracatının lokomotifi olmayı sürdürdüğünü vurgulayarak, "Konya Ticaret Odası olarak hedefimiz, ihracatçı firma sayımızı artırmak, üyelerimizin yeni pazarlara açılmasını desteklemek ve Konya'mızın Türkiye ihracatından aldığı payı daha yukarı taşımaktır." diye konuştu.

Otomotiv sektöründeki ihracat artışı ile büyümeyi değerlendiren Öztürk, şunları kaydetti:

"Bu artış, Konya'da faaliyet gösteren otomotiv yan sanayi firmalarının uluslararası tedarik zincirlerindeki güçlü konumunu koruduğunu ortaya koymaktadır. Özellikle Avrupa Birliği ülkelerine yönelik motor parçaları, döküm ürünleri, fren sistemleri, transmisyon elemanları ve çeşitli makine parçalarının ihracatındaki artış sektörün büyümesine önemli katkı sağlamıştır. Bunun yanında küresel otomotiv sektöründe elektrikli araçlara yönelik yatırımların artması ve üreticilerin alternatif tedarikçi arayışlarını sürdürmesi, Konya'daki üreticiler açısından yeni iş fırsatları oluşturmaktadır. Önümüzdeki dönemde yüksek katma değerli otomotiv komponentlerinin üretimine yönelik yatırımların artırılması, sektörün rekabet gücünü daha da yükseltecektir."

Kaynak: AA

Otomobil, İhracat, Ekonomi, Güncel, Konya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Konya Otomotiv İhracatında Lider Oldu - Son Dakika

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