Konya Seydişehir'deki ağaçlık alan yangınında 10 dekar alan zarar gördü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Konya Seydişehir'deki ağaçlık alan yangınında 10 dekar alan zarar gördü

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Konya'nın Seydişehir ilçesinde Alaylar 2 Mahallesi'nde ağaçlık alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldü. Yaklaşık 10 dekarlık alanda etkili olan yangında bazı çiftçilerin meyve ağaçları zarar gördü, Belediye Başkanı Hasan Ustaoğlu bölgede inceleme yaptı.

Konya'nın Seydişehir ilçesinde ağaçlık alanda çıkan yangın söndürüldü.

Alaylar 2 Mahallesi'nde bulunan ağaçlık alanda, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yükselen dumanları görenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, yangını daha fazla yayılmadan kontrol altına alarak söndürdü.

Yaklaşık 10 dekarlık alanda etkili olan yangında, bazı çiftçilerin meyve ağaçları zarar gördü.

Seydişehir Belediye Başkanı Hasan Ustaoğlu, bölgeye gelerek incelemelerde bulundu, yetkililerden bilgi aldı.

Kaynak: AA

Hasan Ustaoğlu, Seydişehir, Acil Durum, İnceleme, İtfaiye, Güncel, Konya, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel Konya Seydişehir'deki ağaçlık alan yangınında 10 dekar alan zarar gördü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Belçika’da ekokırım suçu yürürlükte Belçika'da ekokırım suçu yürürlükte
Galatasaray’ın suç duyurusunda bulunduğu Ahmet Çakar’dan zehir zemberek sözler Galatasaray'ın suç duyurusunda bulunduğu Ahmet Çakar'dan zehir zemberek sözler
Şüpheli sıfatıyla ifade veren Melih Gökçek’ten adliye çıkışında ilk açıklama: Adaletten endişem yok Şüpheli sıfatıyla ifade veren Melih Gökçek'ten adliye çıkışında ilk açıklama: Adaletten endişem yok
Samsun’da taciz iddiasına meydan dayağı Samsun’da taciz iddiasına meydan dayağı
Melih Gökçek’in oğlu Ahmet Gökçek ile gelini Hülya Gökçek de ‘şüpheli’ sıfatıyla ifadeye çağrıldı Melih Gökçek’in oğlu Ahmet Gökçek ile gelini Hülya Gökçek de ‘şüpheli’ sıfatıyla ifadeye çağrıldı
Survivor yarışmacısı Stavros Floros’tan Acun Ilıcalı’ya 100 milyon dolarlık dava Survivor yarışmacısı Stavros Floros’tan Acun Ilıcalı’ya 100 milyon dolarlık dava

17:38
Filenin Sultanları Avrupa Şampiyonası’nda finalde
Filenin Sultanları Avrupa Şampiyonası'nda finalde
17:23
Silivri’de batan Tuğberk İmamoğlu gemisi su altında görüntülendi, ROV kaydetti
Silivri'de batan Tuğberk İmamoğlu gemisi su altında görüntülendi, ROV kaydetti
17:23
62. dakikada oyundan çıktı ama maçın adamı oldu İspanya Arda’yı konuşuyor
62. dakikada oyundan çıktı ama maçın adamı oldu! İspanya Arda'yı konuşuyor
16:45
Dolmabahçe’de futbol zirvesi Cumhurbaşkanı Erdoğan 4 büyüklerin başkanlarını kabul etti
Dolmabahçe'de futbol zirvesi! Cumhurbaşkanı Erdoğan 4 büyüklerin başkanlarını kabul etti
16:16
Aileler itiraz etti: Okul saldırganının annesi cezaevine geri gönderiliyor
Aileler itiraz etti: Okul saldırganının annesi cezaevine geri gönderiliyor
16:06
Ortaya çıkan tablo Bahçeli’yi de şaşırttı: O rakamı ben de beklemiyordum
Ortaya çıkan tablo Bahçeli'yi de şaşırttı: O rakamı ben de beklemiyordum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.09.2026 17:59:02. #.0.2#
SON DAKİKA: Konya Seydişehir'deki ağaçlık alan yangınında 10 dekar alan zarar gördü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement