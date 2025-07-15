Konya ve çevre illerde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma etkinlikleri sürüyor

Konya, Aksaray, Afyonkarahisar ve Karaman'da, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenleniyor.

Konya Valisi İbrahim Akın ile il protokol üyeleri, Konya Şehitliği'ni ziyaret etti.

Burada Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından şehitlerin kabirlerine karanfil bırakıldı.

Sultan Selim Camisi'nde şehitler için Kur'an-ı Kerim okundu, tamamlanan hatimlerin duası yapıldı.

Öte yandan Selçuk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nin "15 Temmuz Afiş Sergisi", Necmettin Erbakan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nin "15 Temmuz Zaferin Adı Türkiye Resim Sergisi," Konya Teknik Üniversitesi Rektörlüğünün " Zaferin Adı Türkiye Fotoğraf Sergisi ve Kitap Köşesi" ile İletişim Başkanlığı Konya Bölge Müdürlüğünün "Zaferin Adı Türkiye 15 Temmuz Gazete Manşetleri Sergisi" ziyarete açıldı.

Aksaray

Aksaray Şehitliği'nde başlayan programa Vali Mehmet Ali Kumbuzoğlu, Aksaray Milletvekilleri Cengiz Aydoğdu, Hüseyin Altınsoy, Ramazan Kaşlı ve Turan Yaldır ile il protokolü katıldı.

Program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından şehitler için dua edildi.

Gazi ve şehit yakınlarının da katıldığı program Kumbuzoğlu ve beraberindekilerin, şehit mezarlarına karanfil bırakmasının ardından sona erdi.

Afyonkarahisar

Afyonkarahisar Hava Şehitliği'ndeki program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Kur'an-ı Kerim tilaveti ve İl Müftüsü Lütfü İmamoğlu'nun duasının ardından Vali Vekili İhsan Ayrancı, AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Hasan Arslan ve il protokolü kabirlere karanfil bıraktı.

Ayrancı ve beraberindekiler, Zafer Meydanı'nda fotoğraf sergisinin açılışını yaptı.

Burada gazetecilere açıklamada bulunan Ayrancı, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nü gelecek nesillere doğru şekilde anlatmanın en önemli görevleri olduğunu ifade etti.

Ayrancı ve beraberindekiler, Zafer Meydanı'nda fotoğraf ve kitap sergisinin açılışını yaptı.

Karaman

Karaman Valisi Mehmet Fatih Çiçekli ve il protokol üyeleri, Karaman Şehir Mezarlığı'nda bulunan Garnizon ve Polis Şehitliği'ni ziyaret etti.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı.

Program, şehit mezarlarına karanfil bırakılması ve dua edilmesiyle sona erdi.