Konya ve Karaman'da İsrail'in Filistin Kampına Saldırı Protesto Edildi - Son Dakika
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Konya ve Karaman'da İsrail'in Filistin Kampına Saldırı Protesto Edildi

Konya ve Karaman\'da İsrail\'in Filistin Kampına Saldırı Protesto Edildi

İsrail'in Refah kentinde yerinden edilen Filistinlilerin bulunduğu kampa düzenlediği saldırı, Konya ve Karaman'da protesto edildi. Konya'da Kültür Park'ta toplanan vatandaşlar, İsrail aleyhine sloganlar atarak, saldırıya tepki gösterdi. Kur'an-ı Kerim okunup dua edildi. Anadolu Gençlik Derneği Konya Şube Başkanı, saldırıda ölenlere rahmet dileyerek, Filistin direnişinin kahraman mücahitleri karşısında acziyetin zirvesini yaşayan siyonistlerin savunmasız sivillerden intikam almaya çalıştığını belirtti. Karaman'da da Anadolu Gençlik Derneği üyeleri, Aktekke 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda bir araya gelerek saldırıyı protesto etti.

27.05.2024 15:33
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İsrail'in Refah kentinde yerinden edilen Filistinlilerin bulunduğu kampa savaş uçaklarıyla düzenlediği saldırı, Konya ve Karaman'da protesto edildi.

Konya'da Kültür Park'ta toplanan vatandaşlar, İsrail aleyhine sloganlar atarak, Refah kentinde yerinden edilen Filistinlilerin kampına düzenlenen saldırıya tepki gösterdi.

Alanda önce Kur'an-ı Kerim okundu, ardından dua edildi.

Katılımcılar adına konuşan Anadolu Gençlik Derneği Konya Şube Başkanı Durmuş Ali Kara, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarında ölenlere rahmet dileyerek, "Refah kentinde yerinden edilen Filistinlilerin çadırlarını bombalayan siyonistlerin anlayacağı tek dilin silah olduğu da net bir şekilde bir kez daha ortaya çıkmıştır. Filistin direnişinin kahraman mücahitleri karşısında acziyetin zirvesini yaşayan siyonistler, savunmasız sivillerden intikam almaya çalışmıştır." dedi.

Daha sonra dua edildi.

Karaman

Karaman'da da Anadolu Gençlik Derneği Karaman Şubesi üyeleri, Aktekke 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda bir araya geldi.

Şube Başkanı Şahabettin Gezen, burada yaptığı konuşmada, Filistinlilerin bugün insanlık dramının en acısını yaşadığını söyledi.

Filistin halkının sadece kendi toprakları için değil tüm İslam coğrafyası için bedel ödediğini dile getiren Gezen, dünya genelindeki Müslümanların harekete geçmesi ve elinden geldiğince seferber olması gerektiğini bildirdi.

Yapılan konuşmaların ardından Kur'an-ı Kerim okunarak, saldırılarda hayatını kaybedenler için dua edildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Konya ve Karaman'da İsrail'in Filistin Kampına Saldırı Protesto Edildi - Son Dakika

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