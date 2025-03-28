Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan'dan Personeline Bayram Ziyareti - Son Dakika
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Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan'dan Personeline Bayram Ziyareti

Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan, Ramazan Bayramı öncesi personelini ziyaret ederek bayramlarını kutladı. Temizlik İşleri, Fen İşleri, Tarımsal Hizmetler ve Park ve Bahçeler Müdürlüklerini ziyaret eden Kotan, çalışmalarından dolayı personeline teşekkür etti.

28.03.2025 17:22  Güncelleme: 17:52
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(ANTALYA)- Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan, Ramazan Bayramı öncesinde personelle bir araya gelerek bayramlarını kutladı. Günün ilk saatlerinde dış birimleri ziyaret eden Kotan, ardından da hizmet binası çalışanlarıyla bir araya geldi.

Belediye Başkanı Cem Kotan, Ramazan Bayramı öncesinde personel ile buluşarak bayramlarını kutladı. Program çerçevesinde güne, Temizlik İşleri Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü, Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nü ziyaret ederek başlayan Başkan Kotan, sonrasında ise belediye ana hizmet binasında çalışan personelin bayramını kutladı. Bayramlaşma programına Konyaaltı Belediyesi Başkan Yardımcıları ve birim müdürleri de katıldı.

"Konyaaltı'nın mutluluğu için çalışıyoruz"

Bayramlaşma programında konuşan Başkan Cem Kotan, "Bir yıldır birlikte çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Hepinize verdiğiniz emekler için teşekkür ediyor, ailenizin ve sizlerin bayramını kutluyorum" dedi. Bir yıl boyunca tüm olumsuz şartlara rağmen hizmet ettiklerini vurgulayan Kotan, "Konyaaltı'nın mutluluğu için çalışıyoruz. Önümüzde uzun yıllar var. Bu yılları da Konyaaltı'na mutlu bir şekilde hizmet ederek geçireceğiz. Bizimle yaptığınız yol arkadaşlığı için size ayrıca teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan'dan Personeline Bayram Ziyareti - Son Dakika

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