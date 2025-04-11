Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan, Esnaflarla Buluştu

(ANTALYA)- Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan, Antalya Otelciler Pansiyoncular Camcılar Reklamcılar ve Matbaacılar Odası Başkanı Özcan Sucu ve yönetimini ağırladı. İşletmelerin taleplerinin dinlendiği buluşmada konuşan Kotan, "Konyaaltı Belediyesi olarak, çalışmalarınıza elimizden gelen desteği göstermeye devam edeceğiz. Kapımız her birinize sonuna kadar açık. Daima beraberiz" dedi.

Belediye Başkanı Cem Kotan, Antalya Otelciler Pansiyoncular Camcılar Reklamcılar ve Matbaacılar Odası yönetimini makamında ağırladı. İlçede yapılan denetimler noktasında alınması gereken tedbirlerin konuşulduğu buluşmada Matbaacılar Odası Başkanı Özcan Sucu, Başkan Cem Kotan'a kendilerine olan destekleri için tüm işletmeler adına teşekkürler etti.

"Ekiplerimizin dışında bizzat ben de denetlemeler yapıyorum"

İşletme sahiplerine, turizm anlamında kente verdikleri katkılar için teşekkür eden Başkan Kotan, "Konyaaltı Belediyesi olarak, çalışmalarınıza elimizden gelen desteği göstermeye devam edeceğiz. Kapımız her birinize sonuna kadar açık. Daima beraberiz" dedi. İlçedeki işletmelere uygulanan denetimlere de değinen Kotan, "Birçok sabah işe yürüyerek gidiyor, ekiplerimizin dışında bizzat ben de denetlemeler yapıyorum. Karşılıklı anlayış içerisinde ilçemizi beraber yönetiyoruz ve tedbirleri birlikte konuşuyoruz. Bu konuda da size özel olarak teşekkür ediyorum" diye konuştu.

"İlçenin her noktasını görme şansı buluyorum"

Yürüyüş için her gün farklı güzergahları tercih ettiğini ve ilçenin herhangi bir noktasında karşılaşabileceklerini belirten Kotan, şöyle devam etti:

"Ziyaret esnasında esnafımızla ve vatandaşlarımızla sohbet ediyoruz. Sohbet sırasında esnafımızın sorun ve taleplerini de dinlemiş oluyoruz. Belediyeye doğru yürürken yalnızca işletmeleri değil, ilçenin her noktasını görme şansı buluyorum. Mesela, kaldırım işgalleriyle ilgili denetimler de yapıyorum ve bu konuda çalışmalarımız sürüyor. İlçenin herhangi bir noktasındaki kaldırımda bir anne bebek arabasıyla rahatça yürüyemiyorsa, yapacağınız büyük projelerin hiçbir anlamı kalmıyor."