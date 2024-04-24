Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan, Kaymakam Rahmi Köse'yi ziyaret etti

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(ANTALYA) - Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan, göreve geldikten sonra ilk ziyaretini Konyaaltı Kaymakamı Rahmi Köse'ye yaptı. Başkan Kotan, Konyaaltı'nda yapacakları projelerde Kaymakam Köse ile hareket edeceklerini söyledi.

Başkan Kotan, göreve gelmesinin ardından ilk ziyaretini Konyaaltı Kaymakamı Rahmi Köse'ye yaptı. Köse'yi makamında ziyaret eden Başkan Kotan, şunları söyledi:

"Konyaaltı halkımız bizleri Konyaaltı Belediye Başkanlığı görevine layık gördü. Bizler de daha güzel daha yaşanabilir bir Konyaaltı için 5 yıl boyunca yapacağımız hizmetlerde Konyaaltı Kaymakamımız Rahmi Köse ile birlikte hareket edeceğiz. Konyaaltı halkımızın huzuru bizim için çok önemli. Konyaaltı Kaymakamımız Rahmi Köse'ye misafirperverliği için teşekkür ediyorum."